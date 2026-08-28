टाटा मोटर्स ने बदला ‘चेहरा’, अब इस रूप में दिखेगा, कंपनी की फ्यूचर पर नजर

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Sudhanshu Chouhan
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देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी Tata Motors ने अपने पैसेंजर व्हीकल डिवीजन के लिए एक नई ब्रांड आइडेंटिटी की घोषणा की है, जिसे अब TATA.CARS के नाम से जाना जाएगा।

TATA CARS: देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी Tata Motors ने अपने पैसेंजर व्हीकल डिवीजन के लिए एक नई ब्रांड आइडेंटिटी की घोषणा की है, जिसे अब TATA.CARS के नाम से जाना जाएगा। ब्रांड को इसके कमर्शियल व्हीकल डिवीजन से अलग करने और इसकी पहचान को नया रूप देने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि यह कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ मेल खा सके।

भविष्य की योजनाओं का प्रदर्शन

यह बदलाव कंपनी की मॉडर्न प्रोडक्ट लाइनअप और भविष्य की योजनाओं को दर्शाता है, जिसमें कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस से एक अलग पहचान बनाना चाहती है। इस नए नाम के साथ एक नई टैगलाइन भी पेश की गई है।

कंपनी की नई टैगलाइन

नए नाम के अलावा, नए ब्रांड को दिखाने के लिए एक शानदार नई टैगलाइन ‘Nothing’s Too Far’ पेश की गई है। यह पुरानी टैगलाइन ‘Connecting Aspirations’ की जगह लेगी, जिसका इस्तेमाल 2017 से हो रहा था। कार बनाने वाली कंपनी के मुताबिक, यह टैगलाइन आज के समय के हिसाब से ज्यादा सही लगती है और ब्रांड की पर्सनैलिटी में एक युवा अपील जोड़ती है।

शानदार रहा है प्रदर्शन

हाल के सालों में टाटा मोटर्स का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा है। नेक्सॉन और पंच जैसी कारें लगातार बिक्री के मामले में सबसे आगे रही हैं। यह भारत की सबसे बड़ी EV कार बनाने वाली कंपनी भी है, जिसके पोर्टफोलियो में 7 प्रोडक्ट्स हैं और कई और जल्द ही आने वाले हैं। हालांकि, नई पीढ़ी की कारों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, यह ब्रांड अपनी एक नई पहचान भी बनाना चाहता है। इसी मकसद से, कंपनी ने एक नया ब्रांड नाम और नई टैगलाइन का ऐलान किया है, जो उसकी मॉडर्न कारों की रेंज को दर्शाती है।

70 लाख से ज्यादा कारें सड़कों पर

भारत में हाल के समय की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स की 70 लाख से ज्यादा कारें सड़कों पर हैं। कंपनी 16 कारों का बड़ा पोर्टफोलियो पेश करती है, जिसमें ICE-पावर्ड (पेट्रोल/डीजल इंजन वाली) और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं। कंपनी खास तौर पर SUV सेगमेंट पर ध्यान देती है जिनमें पंच (Punch), सिएरा (Sierra), हैरियर (Harrier) और नेक्सॉन (Nexon) जैसे प्रोडक्ट्स समय के साथ काफी लोकप्रिय हुए हैं।

भविष्य की योजना

इसके अलावा, कंपनी ने आने वाले कुछ सालों के लिए कई बड़े प्लान भी बताए हैं। इनमें ‘Avinya’ (अविन्या) नाम का एक खास ऑल-इलेक्ट्रिक लग्जरी कार ब्रांड शामिल है। इस ब्रांड का पहला प्रोडक्ट, Avinya X कूप-SUV (coupe-SUV), अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद है।