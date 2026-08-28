Punjab Breaking News : आज सजेगी पंजाब की राजनीति की नई बिसात, रक्खड़ पुन्नया मेले में सभी पार्टियां दिखाएंगी अपना दम

अमृतसर में आज रक्खड़ पुन्नेया मेले के दौरान आयोजित हो रहे राजनीतिक कार्यक्रम और मेले के मंचों से निकलने वाला सियासी संदेश लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। 2027 के चुनावी मुकाबले से पहले सभी दलों के लिए यह अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और विरोधियों को ताकत का अहसास कराने का मौका है।

यह मेला केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि माझा की सियासत का बड़ा अखाड़ा

Punjab Breaking News (आज समाज), अमृतसर। पंजाब में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मध्यनजर आज पंजाब की राजनीति की नई बिसात बिछने जा रही है। आज अमृतसर में आयोजित हो रहा रक्खड़ पुन्नेया मेला सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि माझा की सियासत का भी बड़ा अखाड़ा बनेगा। बाबा बकाला साहिब और रईया में राजनीतिक दलों के अलग-अलग मंच सजेंगे और नेताओं की मौजूदगी से सियासी माहौल गरमाएगा।

सबसे ज्यादा नजर भाजपा के उस मंच पर रहेगी, जो अकाली दल से अलग होने के बाद पहली बार अपने दम पर सजने जा रहा है। हालांकि चर्चा यह भी है कि विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियां गठबंधन में उतरेंगी। लेकिन आज दोनों के अलग-अलग मंच होंगे। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं या फिर एक दूसरे को बचाते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को निशाना बनाते हैं।

सरकार का हो सकता है विरोध

पंजाब में इन दिनों कर्मचारी यूनियनें अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं। बीते रोज भी पंजाब बंद रहा जिसके बाद सीएम मान ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक कर्मचारी यूनियनें प्रदर्शन समाप्त नहीं करती वे बातचीत नहीं करेंगे। इसके चलते राजनीतिक सम्मेलनों के बीच सरकार के खिलाफ विरोध की भी तैयारी है। कर्मचारी संगठनों, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब और अन्य जत्थेबंदियों की ओर से काले झंडे दिखाकर विरोध जताने की तैयारी की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी वाले कार्यक्रम पर विरोध प्रदर्शन की छाया भी रहेगी।

रइया अनाज मंडी में आप का मंच

सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस बार बाबा बकाला साहिब थोड़ा दूर रइया की अनाज मंडी में राज्य स्तरीय सम्मेलन रखा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ पूरी कैबिनेट के पहुंचने की संभावना है। विधायक दलबीर सिंह टोंग की अगुवाई में होने वाले सम्मेलन के लिए पंडाल तैयार है। आप इसे माझा में सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ संगठन की ताकत दिखाने के मौके के रूप में इस्तेमाल करेगी।

भाजपा के लिए पहली बड़ी परीक्षा

अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने के बाद भाजपा पहली बार रक्खड़ पुन्नेया मेले में अलग मंच से अपनी सियासी ताकत दिखाएगी। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं प्रदेश सचिव मंजीत सिंह मन्ना की अगुवाई में होने वाले सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों समेत वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की संभावना है।

कांग्रेस दिखेगी एकजुट या फिर आज भी विरोधी सुर

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बाबा बकाला हलके के इंचार्ज एवं पूर्व विधायक संतोख सिंह भलाईपुर की अगुवाई में जालंधर-बटाला रोड पर माता गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास सम्मेलन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी, विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें पहुंचेंगे। कांग्रेस की नजर आप सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के साथ-साथ अपने पारंपरिक वोट बैंक को सक्रिय करने पर रहेगी। पार्टी नेताओं के भाषणों में सरकार की नीतियां निशाने पर रहने की संभावना है।