China Earthquake: चीन में 5.1 तीव्रता का भूकंप, नेपाल में फिर बाढ़ का अलर्ट, त्रिशूली से 350 लोगों का रेस्क्यू

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Amit Upadhyay
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China Earthquake Sparks Nepal Alert: चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप आने के बाद नेपाल में एक बार फिर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। त्रिशूली इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका के चलते लोगों और राहत-बचाव कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।
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चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप आने के बाद नेपाल में फिर तबाही का खतरा बढ़ गया है।

China Earthquake and Nepal Flood: नेपाल में बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात अभी सामान्य भी नहीं हुए थे कि शुक्रवार को एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किए जाने के बाद नेपाल के त्रिशूली इलाके में नया अलर्ट जारी किया गया। नेपाल पुलिस ने नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका के बीच लोगों और राहत-बचाव दलों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इसी दौरान तिब्बत की ओर एक बैरियर झील के फिर टूटने की सूचना भी सामने आई है।

सिचुआन में 5.1 तीव्रता का भूकंप

चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर (CENC) के मुताबिक शुक्रवार को दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के लॉन्गचांग शहर में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र करीब 13 किलोमीटर की गहराई में था। अभी तक इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान की बात सामने नहीं आई है। हालांकि यह भूकंप ऐसे समय आया है, जब चीन-नेपाल सीमा का हिमालयी क्षेत्र पहले से ही ग्लेशियर टूटने, मलबे और अचानक आई बाढ़ से जूझ रहा है। इसलिए सिचुआन में आए भूकंप के बाद नेपाल में भी लोगों की चिंता बढ़ गई है।

त्रिशूली में फिर बाढ़ का खतरा

नेपाल पुलिस ने शुक्रवार को त्रिशूली क्षेत्र में ताजा बाढ़ चेतावनी जारी की। अधिकारियों के मुताबिक ऊपर की ओर से पानी का तेज बहाव आने की आशंका है, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। इसके बाद प्रभावित क्षेत्र में मौजूद लोगों और राहत-बचाव कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। नेपाल पुलिस अधिकारी पी चौधरी ने बताया कि पानी का स्तर बढ़ने की आशंका के कारण क्षेत्र में चल रहे सभी काम रोक दिए गए हैं। राहत अभियान में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को भी वापस बुला लिया गया है। स्थिति को देखते हुए और भी गंभीर बाढ़ आने की आशंका है। इधर नेपाल में भोटेकोशी नदी की बाढ़ के बीच नेपाली सेना ने त्रिशूली हाइड्रोपावर टनल में फंसे 350 मजदूरों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इनमें कई भारतीय भी शामिल हैं।

तिब्बत में बैरियर झील टूटने की आशंका

नेपाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी चेतावनी में कहा कि तिब्बत की ओर एक जल-अवरोध के फिर टूटने की सूचना मिली है। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों, राहत एवं बचाव दलों और आम लोगों से तुरंत सतर्क रहने तथा सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील की गई। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब चीन-नेपाल सीमा पर ग्लेशियर और मलबे से बनी झील के ओवरफ्लो होने की वजह से पहले ही दूसरी बाढ़ का खतरा पैदा हो चुका है। बाढ़ के नए खतरे को देखते हुए त्रिशूली से रसुवा तक बन रही सड़क का काम भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इलाके में काम कर रही सभी JCB मशीनों को वापस बुला लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता लोगों और राहत-बचाव कर्मियों की सुरक्षा है। पानी का स्तर बढ़ने की स्थिति में नदी किनारे काम करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए निर्माण और पुनर्वास से जुड़े कामों को रोककर कर्मचारियों और मशीनों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।