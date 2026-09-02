नेपाल में बाढ़ के चलते क्यों दफनाएं जा रहे हैं सैकड़ों शव? क्या है इसकी वजह?

Nepal Floods: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद 768 शव बरामद हुए हैं. पहचान न होने और शवगृहों में जगह खत्म होने पर DNA नमूने व अन्य सबूत सुरक्षित रखकर अज्ञात शवों को दफनाया जा रहा है.

Nepal Floods: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. आपदा के बाद कई इलाकों से सैकड़ों शव बरामद किए गए हैं, लेकिन अधिकांश की पहचान नहीं हो सकी है. शवों की तेजी से बिगड़ती हालत और शवगृहों में जगह खत्म होने के कारण स्थानीय प्रशासन ने अज्ञात शवों को सामूहिक रूप से दफनाना शुरू किया है. हालांकि, इसे अंतिम संस्कार नहीं बल्कि भविष्य में पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है.

क्यों दफनाए जा रहे हैं अज्ञात शव?

नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर ढहने के बाद भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में पानी के साथ भारी मात्रा में कीचड़, चट्टानें और मलबा बहा. इसकी चपेट में कई बस्तियां आईं और हजारों लोग लापता हो गए. अब मलबा हटने के साथ शव बरामद हो रहे हैं.

लंबे समय तक पानी और कीचड़ में पड़े रहने के कारण शवों की हालत बेहद खराब हो गई है. शरीर फूलने और तेजी से सड़ने के कारण पहचान करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है. वहीं, शवगृहों और अस्थायी केंद्रों की क्षमता भी पूरी हो चुकी है.

768 शव बरामद, सिर्फ 20 की पहचान

शनिवार शाम तक नेपाल के विभिन्न इलाकों से 768 शव बरामद किए जा चुके थे, जिनमें केवल 20 की पहचान परिजनों ने की. रविवार तक आपदा में मौतों का आंकड़ा 734 बताया गया. चितवन में 259, नवलपरासी पूर्व में 184, नवलपरासी पश्चिम में 82, गोरखा में 58, नुवाकोट में 52, धाडिंग में 50, तनहुन में 36 और रसुवा में 13 शव मिले हैं. करीब 2,500 लोग अब भी लापता बताए गए हैं.

DNA सैंपल के बाद दफनाए जा रहे शव

काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, आपात स्थिति में शवों को सुरक्षित रखने की क्षमता खत्म होने पर अधिकारी अज्ञात शवों को दफना सकते हैं. दफनाने से पहले DNA सैंपल, तस्वीरें और अन्य पहचान संबंधी प्रमाण सुरक्षित किए जा रहे हैं.

शवों की पहचान के लिए सात फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट और सात दंत चिकित्सकों समेत 40 सदस्यीय मेडिकल टीम काम कर रही है. जरूरत पड़ने पर परिवारों को DNA जांच के जरिए अपने परिजनों के अवशेष सौंपे जा सकेंगे.

कई जिलों में शव प्रबंधन बना चुनौती

नवलपरासी पूर्व समेत अन्य प्रभावित क्षेत्रों से शवों को चितवन के अलावा पोखरा, पालपा, रूपन्देही और कपिलवस्तु की सुविधाओं में भी भेजा गया है. चितवन में 200 से अधिक शव मिलने के बावजूद केवल चार की पहचान हो सकी थी. ऐसे में बढ़ती संख्या, सीमित क्षमता और तेजी से सड़ते शवों ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

अज्ञात शवों को दफनाने की सबसे बड़ी वजह शवगृहों में जगह की कमी और शवों का तेजी से खराब होना है. प्रशासन DNA नमूने और अन्य सबूत सुरक्षित रखकर भविष्य में मृतकों की पहचान का रास्ता खुला रखना चाहता है.