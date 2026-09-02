हरियाणा की सबसे पॉश सिटी गुरुग्राम को रईसों का शहर कहा जाता है। यहां एक करोड़ से लेकर हजार करोड़ रुपये तक के अपार्टमेंट, पेंटहाउस और विला मिलते हैं। लेकिन इन घरों से 5 किलोमीटर का सफर तय करने में आपको घंटे-दो घंटे लग सकते हैं। हालात यह है कि कंपनियां पलायन के लिए सोच रही हैं।

Gurugram economic loss: हरियाणा की सबसे पॉश सिटी गुरुग्राम को रईसों का शहर कहा जाता है। यहां एक करोड़ से लेकर हजार करोड़ रुपये तक के अपार्टमेंट, पेंटहाउस और विला मिलते हैं। लेकिन इन घरों से 5 किलोमीटर का सफर तय करने में आपको घंटे-दो घंटे लग सकते हैं। समस्या सड़कों पर घनघोर ट्रैफिक की है। बारिश और इससे होने वाले जाम से आमजन और सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हालत यह है कि कंपनियां यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। चलिए, शहर में भीषण जाम की समस्या और उनके होने वाले नुकसान पर नजर डालते हैं।

जाम से करोड़ों का नुकसान

देश की ‘मिलेनियम सिटी’ और प्रमुख कॉर्पोरेट हब गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो यहां की आर्थिक वृद्धि, कॉर्पोरेट उत्पादकता और ब्रांड इमेज को सीधे प्रभावित कर रहा है। हरियाणा सरकार को लगभग 61% राजस्व अकेले देने वाले इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां और विशेषकर मानसून के दौरान होने वाला जलभराव हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान कराता है।

लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन पर असर

राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH-48) दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे देश का एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर है। इस हाईवे पर जब ट्रैफिक पूरी तरह ठप्प होता है, तो कच्चे माल और तैयार उत्पादों की डिलीवरी में देरी होती है। गुरुग्राम जैसे हब में देरी होने से लॉजिस्टिक्स कंपनियों की लागत बढ़ जाती है, जिसका अंतिम असर महंगाई के रूप में उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

कॉर्पोरेट निवेश, ब्रांड वैल्यू को नुकसान

लगातार ट्रैफिक संकट और दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर रोज-रोज के जाम से तंग आकर कुछ बड़ी कंपनियां अब अन्य शहरों में स्थानांतरित होने का विचार करने लगी हैं, जिससे शहर के भविष्य के आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों की जगह होने के बावजूद, मामूली बारिश में शहर की रफ्तार थमने से वैश्विक स्तर पर गुरुग्राम की ‘मिलेनियम सिटी’ वाली छवि प्रभावित होती है।

जलभराव है सबसे बड़ी समस्या

गुरुग्राम में भारी जाम के पीछे सबसे बड़ी समस्या जलभराव की है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर झील बन जाता है। शहर में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर है भी तो वह इस लायक नहीं कि बारिश को झेल सके। थोड़ी सी बारिश होते ही नरसिंहपुर, राजीव चौक और हीरो होंडा चौक जैसी मुख्य जगहों पर पानी भर जाता है, जिससे गाड़ियां बंद हो जाती हैं और लंबा जाम लग जाता है। और फिर गाड़ियों के रेंगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आप अपने ऑफिस से छह बजे निकलते हैं, तो आठ किलोमीटर दूर अपने घर तक पहुंचने में आपको छह घंटे तक लग सकते हैं।

अव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम

किसी भी शहर को बसाने के पहले सबसे जरूरी काम होता है ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करना। लेकिन ऐसा लगता है कि यह भारत का पहला शहर है जहां शहर बसाने के बाद ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करके तैयार किया गया है। शहर के नालों की क्षमता कम है और प्राकृतिक जल निकासी मार्ग खत्म हो चुके हैं। अधिकतर जगहों पर सड़कों से ऊंचे ड्रेनेज सिस्टम हैं। अब अगर नालियां ही सड़कों से ऊंची होंगी, तो फिर उनमें पानी कहां से जाएगा। यह एक बड़ी समस्या है।

सड़क किनारे अवैध पार्किंग

गुरुग्राम में सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग की समस्या बेहद आम है। प्रशासन की तरफ से कभी-कभी कार्रवाई की जाता है, लेकिन बाद में हालात फिर वही हो जाते हैं। नतीजा ढाक के तीन पात। शहर में ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जहां आपको उसके किनारे गाड़ियां पार्क हुई न मिले। हालत यह है कि पार्किंग होने के बावजूद लोग गाड़ियां सड़कों पर खड़े करते हैं, जिससे पीक आवर्स में रास्ता संकरा हो जाता है। इस वजह से जाम की समस्या खड़ी होती है।

निजी वाहनों की बड़ी तादाद

इस वीआईपी शहर में हर घर में दो से तीन गाड़ियां होती हैं। अगर एक घर में तीन लोग काम करते हैं, तो तीनों के पास अपनी निजी कारें हैं। अब ये तीनों कारें चलेंगी तो सड़कों पर ही। इस तरह सड़कों पर आपकों कारें ही कारें दिखाई पड़ेंगी। सड़कों की क्षमता इतनी नहीं है कि वे इनका बोझ सह सकें। नतीजतन जाम की समस्या खड़ी होती है। शहर में लोग सार्वजनिक परिवहन की तुलना में व्यक्तिगत कारों और कैब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे सड़कों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।

सड़कों का धंसना, निर्माण कार्य

राष्ट्रीय राजमार्ग-48 और इफको चौक के पास अक्सर सीवर लीकेज या सड़क धंसने से यातायात बाधित होता है। इससे थोड़े ही समय में भयंकर जाम की स्थिति हो जाती है।

सिविक सेंस की भी कमी

शहर में रहने वाले लोगों में सिविक सेंस की भी खासी कमी दिखती है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाकर रौब झाड़ना अब पुरानी आदत बन गई है। अगर कोई विरोध करे, तो बीच सड़क पर गाड़ी पार्क करके भिड़ जाते हैं। नतीजतन पीछे लग जाता है लंबा ट्रैफिक जाम।