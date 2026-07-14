US-Iran War Update : ईरान पर अमेरिकी हमले सीमित, सुनियोजित : ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर की जा रही सैन्य कार्रवाई संबंधी जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को दी

US-Iran War Update (आज समाज), वॉशिंगटन : अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। इन हमलों से जहां ईरान को व्यापक नुकसान पहुंच रहा है वहीं ईरान भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच दोबारा ईरान पर हमले शुरू करने के अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले का उनके ही देश में विरोध शुरू हो गया है।

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को औपचारिक रूप से सूचित किया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान 7 जुलाई से दोबारा शुरू हो गया है और कई महीनों से लागू युद्धविराम अब समाप्त हो चुका है। ट्रंप ने सीनेट के कार्यवाहक अध्यक्ष चक ग्रासली को भेजे पत्र में कहा कि अमेरिकी हमले सीमित, सुनियोजित और नागरिकों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

ईरान के किया समझौते का उल्लंघन

पत्र में ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों पर हमले कर दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना जरूरत पड़ने पर आगे भी हमले जारी रखेगी। इस बीच अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी फिर लागू करने का ऐलान किया है, जबकि अन्य देशों के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी।

वहीं ईरान ने अमेरिकी हस्तक्षेप को खारिज करते हुए चेतावनी दी है कि उसकी अनुमति के बिना हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका नहीं ले सकता और किसी भी सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

ईरान का अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमले का दावा

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। आईआरजीसी के अनुसार, इस हमले में नौसैनिक अड्डे के ईंधन डिपो में आग लग गई।

साथ ही अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस रडार, फ्लीट का एयर कंट्रोल रडार, सी-रैम अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम और मानव रहित सतही जहाजों के नियंत्रण एवं निगरानी केंद्र को भी निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है और ‘प्रतिशोधी अभियान अभी जारी है।’ हालांकि, अमेरिकी सेना या बहरीन की ओर से इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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