Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4: अजय देवगन का धमाका जारी, सिर्फ 4 दिनों में 100 करोड़ पार, जानें चौथे दिन का कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4: अजय देवगन की 'धमाल 4' ने रिलीज के चार दिनों में दुनियाभर में 102.35 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया. भारत में फिल्म की नेट कमाई 73.35 करोड़ रुपये पहुंची और वीकडे में भी इसकी रफ्तार बरकरार रही.

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4: अजय देवगन स्टारर ‘धमाल 4’ (Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4) बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. रिलीज के महज चार दिनों के भीतर फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है. सोमवार को वीकडे होने के बावजूद फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाए रखी, जिससे इसकी कुल कमाई में बड़ा इजाफा हुआ.

भारत में चौथे दिन इतनी रही कमाई (Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4)

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने सोमवार को भारत में 8.35 करोड़ रुपये नेट का कलेक्शन किया. इसके साथ ही चार दिनों में फिल्म की कुल इंडिया नेट कमाई 73.35 करोड़ रुपये पहुंच गई है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 87.85 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

विदेशों में भी मिला अच्छा रिस्पॉन्स

घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशी दर्शकों ने भी फिल्म को अच्छा समर्थन दिया. चौथे दिन ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने करीब 1.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. इसके बाद विदेशों से कुल कमाई 14.50 करोड़ रुपये हो गई. भारत और विदेश की कमाई मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 102.35 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

ओपनिंग वीकेंड में बनाया मजबूत रिकॉर्ड

फिल्म ने पहले दिन 14 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. दूसरे दिन कमाई बढ़कर 22.50 करोड़ रुपये रही, जबकि रविवार को फिल्म ने सबसे ज्यादा 28.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इस तरह शुरुआती तीन दिनों में ही फिल्म ने 65 करोड़ रुपये नेट और करीब 92 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कारोबार कर लिया था.

सोमवार को ऑक्यूपेंसी में आई गिरावट

वीकडे होने की वजह से सोमवार को सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या में कुछ कमी देखने को मिली. फिल्म की कुल हिंदी 2D ऑक्यूपेंसी 17.79 प्रतिशत रही. सुबह के शो में ऑक्यूपेंसी 7.62 प्रतिशत, दोपहर में 16.62 प्रतिशत, शाम में 19.54 प्रतिशत और रात के शो में बढ़कर 25.15 प्रतिशत दर्ज की गई.

इसके मुकाबले ओपनिंग वीकेंड में फिल्म की ऑक्यूपेंसी काफी बेहतर रही थी. शुक्रवार को ये करीब 24 प्रतिशत, शनिवार को 35 प्रतिशत और रविवार को 44 प्रतिशत रही थी. तीसरे दिन फिल्म ने कुल 49.46 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की थी.

अन्य कॉमेडी फिल्मों से आगे निकली ‘धमाल 4’

चार दिनों की कमाई के मामले में ‘धमाल 4’ ने हालिया कॉमेडी फिल्मों को मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया है. जहां फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 73.35 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, वहीं ‘Welcome To The Jungle’ ने शुरुआती चार दिनों में करीब 72.50 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया था.

वहीं ‘भूत बंगला’ ने रिलीज के पहले चार दिनों में लगभग 61 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. ऐसे में शुरुआती प्रदर्शन के आधार पर ‘धमाल 4’ कॉमेडी फिल्मों की रेस में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है.