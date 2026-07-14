West Asia Crisis : नहीं मान रहा ईरान, खाड़ी देशों पर कर रहा ताबड़तोड़ हमले

यूएई और जॉर्डन पर ईरानी सेना ने बरसाई मिसाइलें, तेल संकट की प्रबल संभावना

West Asia Crisis (आज समाज), तेहरान : अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा मौजूदा संघर्ष लगातार भयानक होता जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका लगातार ईरान पर मिसाइल हमले कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी उन खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं। जिसके चलते पश्चिम एशिया में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में तेल सप्लाई पर पड़ना तय है। ईरान इस समय सबसे ज्यादा हमले जॉर्डन और यूएई पर कर रहा है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में उसके दो तेल टैंकरों ‘मोम्बासा’ और ‘बहिया’ पर दो क्रूज मिसाइलों से हमला किया। हमले के बाद दोनों टैंकरों में भीषण आग लग गई। इस घटना में मोम्बासा पर तैनात एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य लोग घायल हुए। घायलों में छह की हालत गंभीर बताई गई है, जिनमें चार भारतीय और दो यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं।

ईरान अंतरराष्ट्रीय कानूनों का कर रहा उल्लंघन

यूएई ने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन और बेहद दुस्साहसिक कार्रवाई करार देते हुए कहा कि उसे अपने जहाजों और हितों की रक्षा करने तथा ईरान की इस कार्रवाई का उचित जवाब देने का पूरा अधिकार है। वहीं बहरीन में भी कुछ देर पहले मिसाइल हमले की आशंका के बीच सायरन बजाए गए, हालांकि वहां किसी नुकसान या हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की इस जवाबी कार्रवाई को क्षेत्र में तनाव बढ़ने का नया संकेत माना जा रहा है।

जॉर्डन पर ईरान ने बरसाई बैलिस्टिक मिसाइलें

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी सैन्य एयरबेस पर तैनात अमेरिकी बलों और वहां मौजूद प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। हालांकि, इससे पहले जॉर्डन ने घोषणा की थी कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान की ओर से दागी गई चार मिसाइलों को रास्ते में ही सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया।

अमेरिका दोबारा से करेगा ईरान की नाकेबंदी

इस बीच अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी फिर लागू करने का ऐलान किया है, जबकि अन्य देशों के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी। वहीं ईरान ने अमेरिकी हस्तक्षेप को खारिज करते हुए चेतावनी दी है कि उसकी अनुमति के बिना हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका नहीं ले सकता और किसी भी सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

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