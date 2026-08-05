Indian ship sinked in red sea: लाल सागर में हुती विद्रोहियों द्वारा कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को यमन के तट के पास मिसाइल हमले में एक भारतीय जहाज डूब गया। अधिकारियों ने बताया है कि यमन के तट के पास एक प्रोजेक्टाइल (मिसाइल या रॉकेट जैसा हथियार) लगने से भारतीय झंडे वाला एक जहाज पलट गया और डूब गया।
सवार सभी 14 लोगों को बचाया गया
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि MSV फैज नूर ओलिया पर सवार सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिनमें से 13 भारतीय नागरिक थे। सोनोवाल ने “बिना उकसावे के किए गए हमले” की निंदा की और कहा कि इस इलाके में समुद्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह साफ नहीं है कि जहाज पर किसने हमला किया।
हमले की यह ताजा घटना
लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों के सिलसिले में यह ताजा घटना है। लाल सागर एक वैकल्पिक समुद्री रास्ता है, जिसका इस्तेमाल कुछ टैंकर तब से कर रहे हैं जब ईरान ने फरवरी में होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था।
सरकार ने की निंदा
विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस इलाके में कॉमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों को “बेहद चिंताजनक” बताया। मंत्रालय ने कहा, “इस इलाके में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक, यहां के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से जहाजों की आवाजाही और व्यापार बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।”
आवागमन के कई रास्ते बाधित
फरवरी के आखिर में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से इस इलाके में जहाजों के आवागमन के कई रास्ते बाधित हुए हैं। उसी समय से ईरान ने दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग रास्तों में से एक होर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल की कीमतों पर भारी असर पड़ा है।
लाल सागर में जोखिम और बढ़ा
सऊदी अरब से तेल ले जाने वाले कुछ जहाज इसके बजाय लाल सागर में एक वैकल्पिक शिपिंग रास्ते से गुजरे थे, लेकिन हाल ही में यमन के हुती लड़ाकों द्वारा सऊदी टैंकरों पर किए गए हमलों ने इस इलाके में जोखिम और बढ़ा दिया है।