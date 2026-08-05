पहले समझा Red Flag, फिर एक दम से रितेश देशमुख जेनेलिया के लिए कैसे बने Green Forest, ऐसी है दोनों की लव स्टोरी

Genelia, Riteish Deshmukh Love Story: 5 अगस्त को जेनेलिया डिसूजा के जन्मदिन पर जानिए उनकी और रितेश देशमुख की खूबसूरत लव स्टोरी. पहली मुलाकात से दोस्ती, 9 साल की डेटिंग और फिर दो रीति-रिवाजों से शादी तक का दिलचस्प सफर.

Genelia, Riteish Deshmukh Love Story: रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में गिने जाते हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस हमेशा से खूब पसंद करते हैं. पर्दे पर हो या रियल लाइफ, उनकी शानदार बॉन्डिंग लोगों का दिल जीत लेती है. 5 अगस्त को जेनेलिया अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर जानते हैं कि दोस्ती से शुरू हुआ उनका रिश्ता कैसे प्यार में बदला और फिर शादी तक पहुंचा.

रितेश देशमुख और जेनेलिया की पहली मुलाकात साल 2003 में फिल्म ‘तुझे मेरी कसम’ के सेट पर हुई थी. इसी फिल्म से दोनों ने साथ काम करना शुरू किया.

शुरुआत में नहीं बनती थी बात

पहली मुलाकात के दौरान जेनेलिया, रितेश को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं. उन्हें लगता था कि मुख्यमंत्री के बेटे होने की वजह से रितेश घमंडी और बिगड़ैल होंगे. इसी सोच के कारण वो उन्हें अक्सर नजरअंदाज करती थीं.

समय के साथ दोनों ने एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझा. साथ काम करते-करते उनकी अच्छी दोस्ती हो गई. इसके बाद दोनों ने फिल्म ‘मस्ती’ में भी साथ काम किया, जिससे उनकी बॉन्डिंग और मजबूत हो गई.

दोस्ती बदली प्यार में

कुछ समय बाद रितेश और जेनेलिया की दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को निजी रखा और करीब 9 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. 9 साल के रिश्ते के बाद रितेश और जेनेलिया ने साल 2012 में शादी कर ली. 3 फरवरी को दोनों ने मराठी रीति-रिवाजों से सात फेरे लिए. इसके अगले दिन उन्होंने चर्च में क्रिश्चियन रीति-रिवाज से भी शादी की.

शादी के कई साल बाद भी रितेश और जेनेलिया की जोड़ी लोगों के लिए मिसाल बनी हुई है. दोनों के दो बेटे हैं और वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी ये कपल अक्सर अपनी प्यारी तस्वीरों और मजेदार वीडियोज से फैंस का दिल जीत लेता है.