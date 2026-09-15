Bigg Boss 20: नॉमिनेशन टास्क में पलटा पूरा खेल, 3 कंटेस्टेंट्स पर गिरी गाज!

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में नॉमिनेशन टास्क के दौरान बड़ा ट्विस्ट आया. नियम तोड़ने पर बिग बॉस ने रोहैद, आसिफ और स्काउट को नॉमिनेट किया. वहीं उदिति और आसिफ के बीच भी विवाद हुआ.

Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ में वीकेंड का वार मस्ती-मजाक और सलमान खान की कंटेस्टेंट्स के साथ नोकझोंक से भरपूर रहा. अब घर में नए दिन की शुरुआत के साथ नॉमिनेशन टास्क का माहौल बन चुका है. इसी बीच उदिति के एक्स को लेकर घरवाले उन्हें छेड़ते नजर आए. माही ने कहा कि उनके एक्स घर के अंदर नहीं आएंगे, जबकि उदिति ने साफ कहा कि उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता.

काजी ने किया घरवालों का मनोरंजन

एपिसोड की शुरुआत में घर का माहौल काफी हल्का-फुल्का नजर आया. काजी ने सभी का मनोरंजन करने के लिए पुशअप्स किए और आसिफ को अपनी पीठ पर बैठाकर भी एक्सरसाइज की. इसके बाद उन्होंने ईशा समेत बाकी लड़कियों के साथ बातचीत और मस्ती की.

आसिफ और उदिति के बीच हुआ विवाद

पूल के पास ईशा और लव से बात करते हुए उदिति ने काजी की कुछ हरकतों पर नाराजगी जताई. तभी आसिफ ने मजाक में उदिति की पीठ पर मारा. उदिति को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी का इस तरह छूना पसंद नहीं है. आसिफ ने माफी मांगी, लेकिन बात बढ़ गई. उदिति ने आरोप लगाया कि आसिफ ने उन्हें जान-बूझकर मारा था.

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नॉमिनेशन टास्क में किसने किसे चुना?

नॉमिनेशन प्रक्रिया में सभी कंटेस्टेंट्स को दो-दो सदस्यों के नाम लेने थे. आम्रपाली ने अरिश्फा और माही, माही ने आम्रपाली और लव, आसिफ ने अमन और उदिति, जबकि गुल्लू ने स्काउट और रोहैद को नॉमिनेट किया. स्काउट ने अमन और उदिति, लव ने माही और अरिश्फा को चुना. रोहैद ने अमन और गुल्लू, रीति ने काजी और उदिति, कनिका ने उदिति और स्काउट को नॉमिनेट किया.

काजी ने आम्रपाली और ईशा, उदिति ने आसिफ और रीति, अरिश्फा ने आम्रपाली और लव, अमन ने आसिफ और लव को नॉमिनेट किया. ईशा ने उदिति और काजी, मैरी कॉम ने रोहैद और रीति, जबकि यंग ने अमन और कनिका का नाम लिया.

नियम तोड़ने पर बिग बॉस ने बदला पूरा खेल

बिग बॉस ने नॉमिनेशन प्रक्रिया को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन की प्लानिंग करना सख्त मना है. इसके बाद यंग, आसिफ, स्काउट और रोहैद की क्लिप दिखाई गई, जिसमें वे नॉमिनेशन को लेकर चर्चा करते नजर आए.

रोहैद, आसिफ और स्काउट हुए नॉमिनेट

नियम तोड़ने की सजा के तौर पर रोहैद, आसिफ और स्काउट को बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया गया. कैप्टन होने के चलते यंग इस कार्रवाई से बच गए.

घर में फिर छिड़ी ग्रुपबाजी

नॉमिनेशन के बाद घर में तनाव बढ़ गया। काजी यह जानकर भावुक हो गए कि उनके अपने दोस्त ही उन्हें बाहर करने की योजना बना रहे थे. अमन और आम्रपाली के बीच भी बहस हुई, वहीं उदिति और ईशा की कहासुनी ने माहौल और गर्म कर दिया. दूसरी ओर यंग और स्काउट अपने ग्रुप को मजबूत करने पर चर्चा करते दिखे.

अंत में आम्रपाली ने अमन के साथ मजाक किया और काजी मैरी कॉम के सामने भावुक होकर अपनी बातें साझा करते नजर आए. एपिसोड का समापन घरवालों की साउथ फिल्मों की मजेदार डबिंग के साथ हुआ.