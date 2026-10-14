Germany Building Fire: जर्मनी में रिहायशी इमारत में भीषण आग, 3 भारतीयों की मौत, एक शख्स पर आगजनी का शक

Germany Building Fire News: जर्मनी के बोखुम शहर में एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग से तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के संदेह में इमारत में रहने वाले 41 वर्षीय रोमानियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की आशंका खारिज की गई है।

Germany Building Fire News: जर्मनी के बोखुम शहर में एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग ने तीन भारतीय नागरिकों की जान ले ली, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। यह घटना 13 अक्टूबर की सुबह बोखुम के होफस्टेडे इलाके में हुई। मामले में नया मोड़ तब आया, जब पुलिस ने बुधवार को इमारत में रहने वाले 41 वर्षीय रोमानियाई नागरिक को हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया। जांचकर्ताओं ने आग लगने की वजह के तौर पर तकनीकी खराबी की आशंका को खारिज किया है और आगजनी के पहलू की जांच कर रहे हैं।

मृतकों में दो युवा महिलाएं शामिल

बोखुम पुलिस के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वालों में 25 और 27 साल की दो महिलाएं और 26 वर्षीय एक पुरुष शामिल हैं। मरने वाले तीनों भारतीय नागरिक थे। फिलहाल मृतकों के नाम और भारत में उनके गृह राज्यों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इस घटना में पांच अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उन्हें धुएं के कारण सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके बाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घायलों की राष्ट्रीयता के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

रोमानियाई शख्स पर आगजनी का शक

जर्मन समाचार एजेंसी DPA के मुताबिक पुलिस ने इमारत में रहने वाले 41 वर्षीय रोमानियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस और अभियोजन अधिकारियों ने बुधवार को उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। बोखुम पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या के संदेह के शुरुआती आधार मिले हैं। गिरफ्तारी के बाद उससे हत्या की जांच कर रही टीम ने पूछताछ भी की है। अधिकारियों को संदेह है कि आग लगाने की घटना के पीछे आरोपी की भूमिका हो सकती है। अभी तक आग लगाने के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं हुआ है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए संदेह की जांच जारी है।

तकनीकी खराबी की आशंका खारिज

अधिकारियों के मुताबिक आग लगने के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में तकनीकी खराबी को आग की वजह मानने की आशंका खारिज कर दी गई है। इसके बाद जांचकर्ताओं ने आगजनी के पहलू पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी या किसी अन्य परिस्थिति में लगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और गिरफ्तार व्यक्ति की इसमें क्या भूमिका थी।

सीढ़ियों में फैल गई थीं आग की लपटें

आग मंगलवार तड़के करीब 4:15 बजे बोखुम के होफस्टेडे इलाके में स्थित एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में लगी थी। दमकलकर्मियों के पहुंचने तक आग की लपटें सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की ओर फैल चुकी थीं। इस वजह से बचाव दल के लिए सामान्य तरीके से सीढ़ियों के जरिए ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। दमकलकर्मियों ने इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट से तीन मृतकों के शव बरामद किए। अन्य निवासियों को सुरक्षित निकालने के लिए दमकल विभाग को वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ा।