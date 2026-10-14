Abhijeet Dipke: 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा फहराएंगे अभिजीत दीपके, देशभर के लोगों से जुड़ने की अपील

Abhijeet Dipke Tiranga March: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने का ऐलान किया है। उन्होंने देशभर के लोगों से अपने शहरों में भी तिरंगा मार्च निकालने की अपील की।

CJP Flag Protest in Delhi: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने देशभर के लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। दीपके के मुताबिक शुक्रवार शाम 5 बजे लोग तिरंगा लेकर सेंट्रल पार्क पहुंचें और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर यह संदेश दें कि तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने दिल्ली से बाहर रहने वाले लोगों से भी अपने-अपने शहरों में तिरंगा मार्च निकालने का आह्वान किया है।

‘मेरा तिरंगा मेरा गर्व, इसे लहराकर रहूंगा’

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा कि सौरव दास और आशुतोष रांका को तिरंगा लहराने के कारण जेल में डाला गया है। उन्होंने देशभक्तों और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने वाले लोगों से 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस पहुंचने की अपील की। दीपके ने कहा कि जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वे अपने शहरों में शाम के समय तिरंगा मार्च निकालें। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन वह इससे डरने वाले नहीं हैं। उनके मुताबिक तिरंगा देश का गौरव है और उसे लहराने के अधिकार के समर्थन में लोग एकजुट हों।

Lehra do Tiranga 🇮🇳 16 Oct | Central Park, CP | 5 PM https://t.co/eFO1RfUBos — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026

13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर क्या हुआ था?

यह घोषणा CJP के सदस्यों सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे समेत 14 लोगों को 13 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद हुई है। पुलिस के अनुसार जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद पार्टी के सदस्य वहां पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने बैरिकेड पार कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया और पुलिस के काम में बाधा पहुंचाई। CJP ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि वह अपने प्रदर्शन के अधिकार को लेकर आवाज उठा रही है। वहीं, पुलिस का कहना है कि कार्रवाई निर्धारित नियमों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई।

दो FIR दर्ज, तिहाड़ जेल में सौरव और आशुतोष

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। पहली FIR कनॉट प्लेस थाने में और दूसरी संसद मार्ग थाने में दर्ज हुई। इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस कार्रवाई की आलोचना की है और कहा है कि विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।

दिल्ली से बाहर भी तिरंगा मार्च की अपील

अभिजीत दीपके ने अपने संदेश में केवल दिल्ली के लोगों से ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले समर्थकों से भी जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो लोग कनॉट प्लेस नहीं पहुंच सकते, वे अपने-अपने शहरों में तिरंगा मार्च निकालकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करें। 16 अक्टूबर को प्रस्तावित इस कार्यक्रम के मद्देनजर अब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी। लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने से पहले स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों और लागू नियमों का पालन करना चाहिए।