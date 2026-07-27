Soya Chaap Viral Video: क्या आप भी खाते हैं सोया चाप? फैक्टरी में होता है घिनौना खेल; Video देख घिना जाएगा मन

Soya Chaap Viral Video: आज के समय में लोगों को चाप खाना काफी पसंद है. ऐसी ही जिन लोगों को चाप पसंद है उनके लिए एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप चाप खाना छोड़ देंगे. आइए देखते हैं वायरल वीडियो

New Soya Chaap Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कई लोग हैरान और नाराज नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि वीडियो में एक फूड यूनिट के अंदर बेहद अस्वच्छ तरीके से सोया चाप तैयार की जा रही है. वीडियो सामने आते ही लोगों ने खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।. हालांकि, इस वीडियो को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और इसकी सच्चाई को लेकर भी संशय बना हुआ है. ऐसे में जरूरी है कि वायरल वीडियो और उससे जुड़े तथ्यों को समझा जाए.

वायरल हो रहे वीडियो में एक बड़ी कड़ाही या बर्तन दिखाई देता है, जिसमें सोया चाप का मिश्रण भरा हुआ है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उसमें एक व्यक्ति बिना शर्ट पहने काम करता नजर आ रहा है. यही दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन गया है. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर खाना ऐसे तैयार हो रहा है तो बाहर का खाना खाना मुश्किल हो जाएगा.

नोएडा का दावा, लेकिन सच्चाई पर अब भी सवाल

वीडियो शेयर करते समय कई सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये फुटेज नोएडा के सेक्टर-27 स्थित किसी फूड यूनिट का है. हालांकि, अब तक किसी सरकारी विभाग या खाद्य सुरक्षा एजेंसी ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये वीडियो हाल का नहीं बल्कि काफी पुराना हो सकता है. साथ ही ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि ये आगरा का पुराना वीडियो है, जिसे अब नोएडा का बताकर दोबारा वायरल किया जा रहा है.

ये देखें वायरल वीडियो- http://<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>🚨 Warning for Noida Sector 27 soya chaap fans: <br>What you eat in the evening is made like this. a guy dragged across the floor through the batter. <br><br>Hygiene check needed ASAP. <a href=”https://t.co/XwwiQNyzlR”>pic.twitter.com/XwwiQNyzlR</a></p>— 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗢𝗳 𝗕𝗷𝗽 🪷 (@Game_Of_BJP) <a href=”https://x.com/Game_Of_BJP/status/2081307001179767211?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 26, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

लोगों ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि किसी भी फूड यूनिट में इस तरह की लापरवाही हो रही है तो वहां तुरंत जांच होनी चाहिए. साथ ही रेस्तरां, ढाबों और खाद्य निर्माण इकाइयों में नियमित निरीक्षण बढ़ाने की भी मांग की जा रही है ताकि लोगों तक सुरक्षित और स्वच्छ भोजन पहुंचे.