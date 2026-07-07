Redmi K100 Series: एक बार चार्ज, कई दिन आराम! Redmi ला सकता है 10,000mAh बैटरी वाला नया स्मार्टफोन

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Mohit Saini
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Redmi K100 Series: एक बार चार्ज, कई दिन आराम! Redmi ला सकता है 10,000mAh बैटरी वाला नया स्मार्टफोन
Redmi एक नया मिड-रेंज स्मार्टफोन का प्लान रहा है जिसमें 7-इंच की डिस्प्ले और 10,000mAh की बड़ी बैटरी होगी।

Redmi K100 Series: Redmi एक नए स्मार्टफोन पर काम रहा है जो अपनी बहुत बड़ी स्क्रीन और ज़बरदस्त बैटरी के साथ मिड-रेंज सेगमेंट में नई पहचान बना सकता है। इस आने वाले डिवाइस में 7-इंच की स्क्रीन, फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस और 10,000mAh तक की बैटरी क्षमता होने की उम्मीद है, जो इसे अपनी कैटेगरी के सबसे बड़े स्मार्टफ़ोन में से एक बना देगी।

Redmi का अगला बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन बन रहा है

जाने-माने टिप्सटर ‘डिजिटल चैट स्टेशन’ के अनुसार, Redmi 7-इंच डिस्प्ले वाले एक नए स्मार्टफोन पर तेज़ी से काम कर रहा है। उम्मीद है कि यह डिवाइस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए मिड-रेंज मार्केट को टारगेट करेगा। टिप्सटर ने यह भी बताया कि 6.59-इंच डिस्प्ले वाला एक और स्मार्टफोन भी बन रहा है और बड़े मॉडल के लॉन्च के कुछ समय बाद ही इसे लॉन्च किया जा सकता है।

हालांकि टिप्सटर ने सीधे तौर पर Redmi का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स बताती हैं कि लीक हुई जानकारी Xiaomi के सब-ब्रांड से जुड़ी है, जिसके बारे में कई महीनों से अफवाहें हैं कि वह बड़ी स्क्रीन वाले डिवाइस बना रहा है।

बड़ी बैटरी और हाई-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले की उम्मीद

पहले की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि Redmi के आने वाले 7-इंच स्मार्टफोन में 10,000mAh की बैटरी हो सकती है, जो हेवी यूज़र्स के लिए बेहतरीन बैटरी लाइफ़ देगी। यह भी अफवाह है कि डिवाइस में हाई रिफ्रेश रेट वाला 2K रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले होगा, जो शानदार व्यूइंग और गेमिंग अनुभव देगा।

कई लीक्स से यह भी पता चला है कि स्मार्टफोन Redmi K100 सीरीज़ के हिस्से के तौर पर लॉन्च हो सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक किसी भी आधिकारिक जानकारी की पुष्टि नहीं की है।

बड़ी स्क्रीन मिड-रेंज का अगला ट्रेंड बन सकती है

Redmi अकेला ऐसा ब्रांड नहीं है जो बड़े आकार के स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। चीनी स्मार्टफोन निर्माता Honor के बारे में भी कहा जा रहा है कि वह 7-इंच डिस्प्ले और शानदार 185Hz रिफ्रेश रेट वाले डिवाइस पर काम कर रहा है। खबर है कि 6.89-इंच डिस्प्ले और नेक्स्ट-जेनरेशन 2nm चिपसेट वाला एक और Honor स्मार्टफोन भी बन रहा है।

जैसे-जैसे प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन में बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, निर्माता अब मिड-रेंज सेगमेंट में भी यही ट्रेंड लाते दिख रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो ग्राहक जल्द ही बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी और फ्लैगशिप जैसे फ़ीचर्स वाले ज़्यादा किफायती स्मार्टफोन की उम्मीद कर सकते हैं।

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