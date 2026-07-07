Jaipur Road Accident Death: जयपुर में फुटपाथ पर बैठे एक परिवार के 5 लोगों को ट्रॉले ने कूचला, 4 की मौत

हादसा इतना भीषण था कि बच्चों के शवों के चिथड़े उड़ गए

Jaipur Road Accident Death, (आज समाज), जयपुर: राजधानी जयपुर के श्याम नगर थाना इलाके में मंगलवार की सुबह एक बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। अजमेर रोड पर स्थित व्यस्त 200 फीट बाईपास पर होटल हाईवे किंग के पास एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रॉले ने फुटपाथ की लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के पांच सदस्यों को बुरी तरह रौंद डाला। हादसे में हादसे में तीन बच्चों और पिता की मौत हो गई।

मां के दोनों पैर टूट गए। एक बच्चे के शव के दो टुकड़े हो गए। सभी लोग नाले में गिर गए। हादसे के बाद ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर श्याम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों और घायलों को नाले से निकाला। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को सड़क से हटाया गया।

कैलाशी के दोनों पैर टूट गए

हादसा श्याम नगर थाना क्षेत्र के 200 फीट बाइपास पर कमला नेहरू नगर में मंगलवार सुबह 8:46 बजे हुआ। मृतकों की पहचान राजसमंद के जैतपुरा निवासी चंद्रप्रकाश (40) और उनके बेटों रमेश (11), रतन (10), दीपक (8) के रूप में हुई है। चंद्रप्रकाश की पत्नी कैलाशी (35) गंभीर रूप से घायल है। कैलाशी के दोनों पैर टूट गए हैं। एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा में इलाज चल रहा है।

गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था परिवार

पुलिस के अनुसार, यह परिवार मूल रूप से जेतपुरा का रहने वाला था और वर्तमान में गांधी पथ क्षेत्र में रह रहा था। आज सुबह गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

श्याम नगर थाने के एसआई रमेश ने बताया कि पुलिस ने ट्रॉले को जब्त कर लिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा हाईवे और आसपास के प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी चालक की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सभी मृतकों के शवों को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

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