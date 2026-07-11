कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस! HMD Arc 2 के फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

HMD Arc 2: HMD ने थाईलैंड में HMD Arc 2 के लॉन्च के साथ अपने बजट स्मार्टफोन लाइनअप को बढ़ाया है। नया डिवाइस ओरिजिनल HMD Arc का सक्सेसर है और किफायती कीमत बनाए रखते हुए कई अपग्रेड लाता है। एंट्री-लेवल यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया यह स्मार्टफोन बड़ी बैटरी, Android 14 Go एडिशन, एक्सपैंडेबल स्टोरेज और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए ज़रूरी फीचर्स देता है।

HMD Arc 2 की कीमत

HMD Arc 2 दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है:

4GB RAM + 64GB स्टोरेज: THB 2,290 (लगभग ₹6,500)

4GB RAM + 128GB स्टोरेज: THB 2,990 (लगभग ₹8,600)

यह स्मार्टफोन डार्क ब्लू और गोल्ड बेज कलर ऑप्शन में आता है। थाईलैंड में इसकी बिक्री 20 जुलाई से शुरू होगी, जबकि कंपनी ने अभी तक भारत में लॉन्च की टाइमलाइन की घोषणा नहीं की है।

HMD Arc 2 के स्पेसिफिकेशन्स

स्मार्टफोन में 60Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.52-इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है, जो रोज़ाना के कामों के लिए एक स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। यह Unisoc T603 प्रोसेसर पर चलता है, जो 12nm प्रोसेस पर बना है और इसकी क्लॉक स्पीड 1.8GHz तक है।

डिवाइस 4GB RAM के साथ आता है और इसमें 64GB या 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। यूज़र्स माइक्रोSD कार्ड का इस्तेमाल करके स्टोरेज को और बढ़ा सकते हैं। फोन Android 14 Go Edition पर चलता है, जो इसे एंट्री-लेवल हार्डवेयर पर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सही बनाता है।

कैमरा और बैटरी

फोटोग्राफी के लिए, HMD Arc 2 में 13MP का रियर कैमरा है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा है। फोन की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी 5,000mAh की बैटरी है, जिसे पूरे दिन इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह USB Type-C पोर्ट के ज़रिए 10W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

और भी फ़ीचर्स

HMD Arc 2 में 3.5mm हेडफ़ोन जैक भी है, जिससे यूज़र बिना एडॉप्टर के वायर्ड ईयरफ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सपैंडेबल स्टोरेज, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, Android 14 Go एडिशन और सस्ती कीमत के साथ, यह स्मार्टफ़ोन उन यूज़र्स के लिए है जो रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक भरोसेमंद बजट डिवाइस ढूंढ रहे हैं।