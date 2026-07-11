BSNL Cheapest Plan: प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे रहा BSNL, 107 रुपए में मिल रहे जबरदस्त बेनिफिट्स

BSNL Cheapest Plan: सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL उन यूज़र्स के लिए भारत में सबसे बजट-फ्रेंडली प्रीपेड प्लान्स में से एक दे रहा है जो ज़्यादा खर्च किए बिना अपने SIM कार्ड को एक्टिव रखना चाहते हैं। सिर्फ़ ₹107 की कीमत वाला यह प्रीपेड वाउचर बेसिक कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स को जोड़ता है, जो इसे लाइट यूज़र्स और कम कीमत वाला रिचार्ज चाहने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है।

ज़्यादातर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटरों के उलट, BSNL अभी भी उन कस्टमर्स के लिए सस्ते वैलिडिटी प्लान देता है जिन्हें महंगे मंथली पैक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे बिना रुकावट मोबाइल कनेक्टिविटी चाहते हैं।

BSNL ₹107 प्रीपेड प्लान बेनिफिट्स

₹107 का प्रीपेड वाउचर 20 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें रोज़ाना इस्तेमाल के लिए कई ज़रूरी बेनिफिट्स शामिल हैं।

सब्सक्राइबर्स को मिलता है:

20 दिन की वैलिडिटी

3GB हाई-स्पीड डेटा

3GB लिमिट के बाद डेटा स्पीड घटकर 40 Kbps हो जाती है

200 मिनट फ्री वॉयस कॉलिंग

यह प्लान भारत के सभी BSNL टेलीकॉम सर्कल में उपलब्ध है, जिससे यह पूरे देश के कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है।

BSNL सेल्फ-केयर ऐप से रिचार्ज करें

कस्टमर्स Android और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध BSNL सेल्फ-केयर मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके आसानी से ₹107 का प्लान रिचार्ज कर सकते हैं।

यह वाउचर MTNL नेटवर्क पर भी सपोर्टेड है। हालांकि MTNL कुछ खास इलाकों में फ्रंट-एंड ब्रांड के तौर पर काम करना जारी रखे हुए है, लेकिन इसकी मोबाइल सर्विसेज़ अभी BSNL द्वारा मैनेज की जाती हैं।

एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन

₹107 का वाउचर कोई नया प्लान नहीं है, लेकिन यह BSNL के सबसे सस्ते प्रीपेड ऑफर में से एक है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मिलते-जुलते रिचार्ज ऑप्शन की तुलना में, यह वैलिडिटी, कॉलिंग और मोबाइल डेटा बेनिफिट्स का एक किफायती कॉम्बिनेशन देता है।

हालांकि इस प्लान में फ्री SMS बेनिफिट्स शामिल नहीं हैं, फिर भी यूज़र्स अपने अवेलेबल टॉकटाइम बैलेंस का इस्तेमाल करके पोर्ट-आउट रिक्वेस्ट सहित ज़रूरी मैसेज भेज सकते हैं।

जो कस्टमर्स बेसिक वॉयस और इंटरनेट सर्विस का मज़ा लेते हुए SIM वैलिडिटी बनाए रखने के लिए एक सस्ता रिचार्ज ढूंढ रहे हैं, उनके लिए BSNL का ₹107 प्रीपेड प्लान अभी भी सबसे अच्छे वैल्यू ऑप्शन में से एक है।