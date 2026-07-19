Phone Charging Tips: रातभर चार्जिंग पर छोड़ा फोन, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी भूल?

Phone Charging Tips: रातभर फोन चार्जिंग पर छोड़ना आमतौर पर सुरक्षित है, क्योंकि आधुनिक स्मार्टफोन ओवरचार्जिंग से बचाते हैं. हालांकि, लंबे समय तक ऐसा करने से बैटरी की क्षमता धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है.

Phone Charging Tips: स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऐसे में बैटरी की देखभाल को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं. सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि क्या फोन को पूरी रात चार्जिंग पर लगाए रखना सुरक्षित है? कई लोगों का मानना है कि इससे बैटरी जल्दी खराब हो जाती है या फोन में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है. हालांकि, आधुनिक स्मार्टफोन्स की तकनीक इस मामले में पहले से काफी बेहतर हो चुकी है.

नए स्मार्टफोन्स में मिलती है स्मार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी

आज के अधिकतर Android और iPhone स्मार्टफोन एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होते हैं. इनमें ऐसे स्मार्ट सर्किट लगाए जाते हैं जो बैटरी के पूरी तरह चार्ज होने पर बिजली की सप्लाई को कंट्रोल कर देते हैं. इसका मतलब है कि 100 प्रतिशत चार्ज होने के बाद फोन लगातार ओवरचार्ज नहीं होता. यही वजह है कि सामान्य परिस्थितियों में रातभर चार्जिंग पर छोड़ने से बैटरी फटने या ओवरलोड होने का खतरा बेहद कम होता है.

फिर भी क्यों नहीं मानी जाती अच्छी आदत?

भले ही ओवरचार्जिंग का खतरा नहीं रहता, लेकिन पूरी रात चार्जिंग पर छोड़ना बैटरी के लिए आदर्श तरीका नहीं माना जाता. दरअसल, बैटरी 100 प्रतिशत चार्ज होने के बाद जैसे ही 99 प्रतिशत पर आती है, फोन फिर से चार्ज होना शुरू कर देता है. ये प्रक्रिया रातभर कई बार दोहराई जा सकती है. बार-बार होने वाले ये छोटे चार्जिंग साइकल्स लंबे समय में बैटरी की क्षमता को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं.

चार्जिंग के दौरान इन बातों का रखें विशेष ध्यान

फोन चार्ज करते समय उसे ऐसी जगह रखें जहां हवा का उचित प्रवाह हो. तकिए, कंबल या गद्दे जैसी सतह पर चार्जिंग करने से डिवाइस की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे तापमान बढ़ सकता है. साथ ही, चार्जिंग के दौरान फोन के ऊपर कोई भारी सामान रखने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे ओवरहीटिंग की संभावना बढ़ सकती है.

बैटरी की लाइफ बढ़ाने के आसान तरीके

अगर संभव हो तो सोने से पहले फोन चार्ज करें और पर्याप्त चार्ज होने पर चार्जर हटा दें. जिन लोगों के लिए रातभर चार्जिंग करना जरूरी है, वे स्मार्ट प्लग या टाइमर वाले चार्जिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे तय समय के बाद बिजली की सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है और अनावश्यक चार्जिंग से बचाव होता है.