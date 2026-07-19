India vs England 3rd ODI: लॉर्ड्स वनडे में काली पट्टी लगाकर क्यों उतरी भारतीय टीम, रखा एक मिनट का मौन

By
Viplove Kumar
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भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्डस वनडे की शुरुआत से पहले वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स को श्रद्धांजलि दी गई. दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने 1 मिनट का मौन रखा. मैच में काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे.
TEAM INDIA BLACK BAND1
भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स वनडे से पहले गैरी सोबर्स को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली. भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे. मैच से पहले क्रिकेट जगत के महानतम ऑलराउंडरों में शामिल सर गारफील्ड सोबर्स को श्रद्धांजलि दी गई. दोनों टीमों के खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों ने उनके सम्मान में एक मिनट का मौन रखा. सर सोबर्स के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरे मुकाबले के दौरान काली पट्टी (ब्लैक आर्मबैंड) बांधकर मैदान में उतरे.

वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर गैरी सोबर्स का 17 जुलाई को 89 साल की आयु में निधन हो गया था. उनके निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है. सर सोबर्स को क्रिकेट इतिहास का सबसे महान ऑलराउंडर माना जाता है. वह बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज थे और जरूरत के मुताबिक बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजी दोनों करने की अद्भुत क्षमता रखते थे. इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी विश्वस्तरीय थी.


महज 17 साल की उम्र में वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सोबर्स ने अपने करियर में 93 टेस्ट मैच खेले. उन्होंने 8,032 रन बनाए, जिसमें 26 शतक शामिल रहे. गेंदबाजी में उन्होंने 235 विकेट लिए और फील्डिंग में 109 कैच लपके. उनका करियर उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महानतम खिलाड़ियों में शामिल करता है.

सोबर्स के निधन पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों ने भी गहरा दुख जताया. विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, “क्रिकेट ने अपने सबसे महान खिलाड़ियों में से एक को खो दिया है. सर गारफील्ड सोबर्स की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.”


सचिन तेंदुलकर ने भी भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि सर सोबर्स के साथ बिताए पल हमेशा उनकी यादों में रहेंगे. सचिन ने उन्हें “वन एंड ओनली” बताते हुए कहा कि क्रिकेट ने एक महान व्यक्तित्व खो दिया है और उनकी कमी हमेशा महसूस होगी.