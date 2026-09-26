Bill Gates on AI: बिल गेट्स ने AI की बढ़ती ताकत पर जताई चिंता, कहा- अरबों लोगों की जान ले सकता है AI

आर्टिफिशिलयल इंटेलिजेंस (AI) से मानवता को होने वाले खतरों को लेकर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के को-फाउंडर बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में इतनी ताकत है कि यह इंसानों की एक बड़ी आबादी को खत्म कर सकता है।

Bill Gates on AI: आर्टिफिशिलयल इंटेलिजेंस (AI) से मानवता को होने वाले खतरों को लेकर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के को-फाउंडर बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि AI में इतनी ताकत है कि यह इंसानों की एक बड़ी आबादी को खत्म कर सकता है। इससे पहले, कई टेक लीडर्स और अलग-अलग कंपनियों के कर्मचारियों ने AI से इंसानों के अस्तित्व को होने वाले खतरों की ओर ध्यान दिलाया है।

हो सकती है अरबों लोगों की मौत

गेट्स ने NBC के ‘मीट द प्रेस’ प्रोग्राम के लिए दिए एक इंटरव्यू में कहा, ”AI निश्चित रूप से इतना शक्तिशाली है कि वह ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है जिनसे अरबों लोगों की मौत हो सकती है। बुरे इरादे वाले लोगों द्वारा लेटेस्ट AI टूल्स का इस्तेमाल करने से जो ताकत बनती है, वैसा शक्तिशाली हथियार पहले कभी नहीं देखा गया।” यह इंटरव्यू इस वीकेंड प्रसारित होने वाला है।

अगले दशक में खत्म हो सकते हैं इंसान

जैसे-जैसे AI टेक्नोलॉजी तेजी से बेहतर हो रही है, सिलिकॉन वैली में इससे होने वाले बड़े नुकसान की आशंका को लेकर चेतावनियां बढ़ गई हैं। एंथ्रोपिक PBC के एक कर्मचारी जैकब कॉक्सन ने इस महीने की शुरुआत में अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने दोनों पूर्व नियोक्ताओं, एंथ्रोपिक और OpenAI पर ‘सुपर-इंटेलिजेंट AI बनाने की होड़’ में ‘लोगों की जान से खिलवाड़’ करने का आरोप लगाया। एंथ्रोपिक के एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस बात की 10% से ज्यादा संभावना है कि AI अगले दशक में सभी इंसानों को खत्म कर देगा।

दुनियाभर में AI से सुरक्षा की मांग

इन बयानों की वजह से इस क्षेत्र में लंबे समय से चल रही चर्चा पर आम लोगों का ध्यान गया है और इंडस्ट्री से अपनी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए और कदम उठाने की मांग की जा रही है। इसके बाद एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने AI के डेवलपमेंट की रफ्तार धीमी करने का सुझाव दिया, जिसका OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क जैसे लोगों ने तुरंत समर्थन किया।

खुद पर नियंत्रण ही काफी नहीं

इंटरव्यू में गेट्स ने कहा कि सिर्फ खुद पर नियंत्रण रखना काफी नहीं है। उन्होंने कहा, ”कानून लागू करने वाली एजेंसियों और नेताओं को इस चर्चा में शामिल होना होगा कि सुरक्षा के क्या उपाय होने चाहिए और निगरानी कैसे की जानी चाहिए। साथ ही, इसे जरूरी करना चाहिए।”

बुरे लोग कर सकते हैं गलत इस्तेमाल

इससे पहले अगस्त में लिखे एक लेख में गेट्स ने कहा था कि बुरे इरादे वाले लोग ज्यादा ताकतवर AI टूल्स का इस्तेमाल करके अस्पतालों, वित्तीय संस्थानों, पावर ग्रिड और सरकारी सिस्टम के खिलाफ साइबर हमले, धोखाधड़ी, गलत जानकारी फैलाने और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने जैसे काम कर सकते हैं।