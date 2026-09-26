Haryana News: गुरुग्राम में थार सवार युवकों ने मचाया उत्पात, छात्र को पहले टक्कर मारी फिर लात-घूंसो से पीटा

हरियाणा के गुरुग्राम में दबंगों की गुंडई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को सेक्टर-53 स्थित IILM यूनिवर्सिटी के बाहर थार सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने पहले अपनी गाड़ी से BA साइकोलॉजी थर्ड ईयर के छात्र को टक्कर मारी, फिर उसे जमकर पीटा।

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम में दबंगों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को सेक्टर-53 स्थित IILM यूनिवर्सिटी के बाहर थार सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने पहले अपनी गाड़ी से BA साइकोलॉजी थर्ड ईयर के छात्र को टक्कर मारी, फिर उसे लात-घूंसों से जमकर पीटा।

छात्र को गंभीर चोटें आईं

इस घटना में छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित छात्र ने सेक्टर 53 स्थित पुलिस थाने में शिकायत दी है।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

सीसीटीवी फुटेज में थार कार के आने, छात्र को टक्कर लगने और उसके बाद छात्रों के बीच मारपीट का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर-53 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट हुई।

पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया

पुलिस ने दोनों पक्षों के छह छात्रों को थाने बुलाकर उनके स्वजन की मौजूदगी में सख्त चेतावनी दी और फिलहाल छोड़ दिया। वहीं, सेक्टर-53 थाना प्रभारी ने गुरुवार को विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर घटना में शामिल दोषी छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।