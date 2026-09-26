नागालैंड में जहरीली शराब पीने से कम से कम 19 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, पिछले दो दिनों में मोकोकचुंग जिले में 8 और तुएनसांग जिले में 11 लोगों की मौत हुई है। ये घटनाएं अलग-अलग जिलों में हुई हैं।

Nagaland News: नागालैंड में जहरीली शराब पीने से कम से कम 19 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, पिछले दो दिनों में मोकोकचुंग जिले में 8 और तुएनसांग जिले में 11 लोगों की मौत हुई है। ये घटनाएं अलग-अलग जिलों में हुई हैं। सभी लोगों की मौत कथित तौर पर अवैध शराब पीने से हुई है। घटना के बाद से गांव में परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

जांच के लिए SIT टीम

घटना सामने आने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुटी है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) वेसुप्रा केजो ने शनिवार को बताया कि इन मौतों की जांच करने और मिलावटी शराब के स्रोत और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) आई. बुंगलांग चांग की अगुवाई में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इस घटना में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, 19 लोगों को गिरफ्तार किया और शराब की लगभग 3,000 बोतलें जब्त कीं।

STORY | 19 die after drinking spurious liquor in Nagaland At least 19 people have died allegedly after drinking spurious liquor in Nagaland, with police forming a team to trace the supply chain of suspected adulterated liquor in the state where a prohibition law has been in… pic.twitter.com/YzQUkuXLBG — Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2026

नागालैंड में लागू है शराबबंदी

गौरतलब है कि नागालैंड में 1990 से ही शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद इस तरह की घटना होना प्रशासन के रवैये पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। शराबबंदी के बावजूद इलाके में जहरीली शराब किस तरह से बेची या पहुंचाई जा रही थी, यह जांच का विषय है।