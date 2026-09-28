UP News: गोरखपुर में फर्जी ‘वकील-दरोगा’ की हुई लड़ाई ! व्यूज के चक्कर में बनाया वीडियो, पुलिस ने दर्ज की FIR

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Amit Upadhyay
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Gorakhpur Viral Video Case: गोरखपुर के शाहपुर इलाके में पुलिसकर्मी और वकील के बीच मारपीट का वायरल वीडियो जांच में फर्जी निकला। पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिख रहा व्यक्ति असली पुलिसकर्मी और दूसरा युवक वकील नहीं था। व्यूज हासिल करने के लिए वीडियो बनाया गया था।
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गोरखपुर में एक दारोगा और वकील के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया था, जो जांच में फर्जी निकला।

Gorakhpur Viral Video News: गोरखपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में एक शख्स वकील जैसी यूनिफॉर्म पहने नजर आ रहा था और दूसरा युवक दारोगी की वर्दी में था। दोनों एक दूसरे से झगड़ते हुए और गालीगलौज करते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और इसकी पूरी कहानी ही पलट गई। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों ने सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए यह वीडियो बनाया था। वीडियो में वर्दी पहने दिख रहा युवक पुलिस में नहीं है और न दूसरा शख्स वकील है। यह एक प्लान्ड वीडियो था।

युवकों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR

वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच की। जांच में जब वीडियो की वास्तविकता सामने आई तो दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने शाहपुर थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की है। गोरखपुर पुलिस की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है कि वीडियो में दिखाई गई घटना फर्जी थी और इसे पुलिस तथा अधिवक्ताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से प्रसारित किया गया। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक, अफवाह फैलाने या झूठे वीडियो बनाकर वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शाहपुर इलाके का था वायरल वीडियो

मामला गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बाइक पर सवार एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में दिखाई देता है। दूसरा युवक उसे सड़क पर रोकता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद मामला गालीगलौज और हाथापाई तक पहुंच जाता है। वीडियो में युवक वर्दी पहने व्यक्ति को जूते से मारता हुआ भी नजर आता है। आसपास मौजूद कुछ लोग दोनों को अलग करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इसे पुलिसकर्मी और अधिवक्ता के बीच हुए विवाद के तौर पर शेयर किया जाने लगा। हालांकि जांच में यह वीडियो फर्जी निकला।

जांच में दोनों ‘किरदार’ निकले नकली

गोरखपुर पुलिस के मुताबिक वीडियो की जांच के बाद पता चला कि वर्दी पहने व्यक्ति पुलिस विभाग का कर्मचारी नहीं है। इसी तरह वीडियो में अधिवक्ता के तौर पर दिखाई दे रहा युवक भी वास्तविक अधिवक्ता नहीं पाया गया। एसपी सिटी निमिष पाटील के अनुसार पुलिस ने दोनों की पहचान करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पुलिस का कहना है कि पूरी घटना को सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज हासिल करने के उद्देश्य से फिल्माया गया था। जिस वीडियो को देखकर लोगों को लगा कि सड़क पर पुलिस और वकील के बीच गंभीर विवाद हुआ है, पुलिस की जांच में वह स्क्रिप्टेड वीडियो निकला।