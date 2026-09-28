IT Raids in Mumbai: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह से जुड़े ठिकानों पर IT की रेड, 12 जगहों पर तलाशी, फिल्म फंडिंग की जांच

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Amit Upadhyay
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IT Searches Bollywood-Linked Premises: मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, फिल्म निर्माता वाशु भगनानी और पनोरामा स्टूडियोज से जुड़े करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी ली। यह जांच फिल्म प्रोजेक्ट्स की फंडिंग और विदेशों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर है।
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इनकम टैक्स विभाग ने एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की है।

IT Raid At Rakul Preet Singh Premises: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह से जुड़े कई ठिकानों पर सोमवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। मुंबई में आयकर विभाग ने रकुल प्रीत सिंह, फिल्म निर्माता वाशु भगनानी और प्रोडक्शन कंपनी पनोरामा स्टूडियोज से जुड़े करीब 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह जांच फिल्म प्रोजेक्ट्स के नाम पर विदेशों में भेजे गए पैसों और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी है। मुंबई आयकर विभाग की कई टीमें करीब 12 परिसरों में पहुंचीं। इन परिसरों का संबंध रकुल प्रीत सिंह, उनके ससुर और फिल्म निर्माता वाशु भगनानी से बताया गया है। अधिकारी वित्तीय दस्तावेज, लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और फिल्म प्रोजेक्ट्स में हुए खर्च से संबंधित जानकारी की जांच कर रहे हैं।

विदेश में पैसा भेजने की जांच

आयकर विभाग की जांच का एक अहम पहलू विदेशों में फंड ट्रांसफर है। जांच एजेंसी को ऐसी जानकारी मिली है कि फिल्म शूटिंग, विदेशी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन जैसे खर्चों के नाम पर बड़ी रकम विदेश भेजी गई है। अधिकारी यह जांच रहे हैं कि इन लेनदेन में टैक्स नियमों का उल्लंघन या अन्य वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई। रकुल प्रीत सिंह ने अभिनेता और निर्माता जैकी भगनानी से 2024 में शादी की थी। वाशु भगनानी जैकी भगनानी के पिता हैं और फिल्म प्रोडक्शन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई में रकुल और वाशु भगनानी से जुड़े परिसरों के साथ पनोरामा स्टूडियोज से संबंधित जगहें भी शामिल हैं। पनोरामा स्टूडियोज का नेतृत्व निर्माता कुमार मंगत पाठक और निर्देशक-निर्माता अभिषेक पाठक से जुड़ा है।

पनोरामा स्टूडियोज भी दायरे में

पनोरामा स्टूडियोज का नाम इस कार्रवाई में इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी फिल्म निर्माण और वितरण के कारोबार से जुड़ी है। कंपनी से जुड़े परिसरों पर भी आयकर अधिकारियों ने तलाशी ली। फिल्म निर्माता अली अब्बास जफर के कार्यालय पर भी आयकर विभाग की तलाशी की बात कही गई है। पनोरामा स्टूडियोज को दृश्यम फ्रेंचाइजी समेत कई फिल्मों से जोड़ा जाता है। आयकर कार्रवाई की खबर के साथ रकुल प्रीत सिंह के भाई अमन प्रीत सिंह से जुड़ा पुराना ड्रग केस भी कुछ रिपोर्टों में दोबारा सामने आया है। हालांकि दोनों मामलों को आपस में जोड़ने का कोई आधार नहीं है।