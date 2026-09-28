Asian Games: भारत का एथलेटिक्स में डबल धमाका, मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर और पारुल चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज

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Amit Upadhyay
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Asian Games 2026 Update: एशियन गेम्स में भारतीय एथलेटिक्स ने एक बार फिर पदकों की सौगात दी। मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में 8.07 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीता, जबकि पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज अपने नाम किया।
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पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल जीता है।

Asian Games Medal for India: एशियन गेम्स 2026 के एथलेटिक्स मुकाबलों में भारत ने सोमवार को शानदार प्रदर्शन किया। मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में 8.07 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीता, जबकि पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में 15:14.61 के समय के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया। श्रीशंकर के लिए यह लगातार दूसरा एशियन गेम्स सिल्वर है, जबकि पारुल का मौजूदा खेलों में यह दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है।

श्रीशंकर ने जीता सिल्वर मेडल

पुरुषों की लॉन्ग जंप फाइनल में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और दूसरे स्थान पर रहे। चीन के शी यूहाओ ने 8.17 मीटर के सीजन-बेस्ट प्रयास के साथ गोल्ड जीता, जबकि उज्बेकिस्तान के अनवर अनवारोव ने 8.06 मीटर के साथ ब्रॉन्ज हासिल किया। श्रीशंकर ने अपना 8.07 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास दूसरे अटेम्प्ट में किया। मुकाबला बेहद करीबी रहा और शीर्ष चार खिलाड़ियों के बीच सिर्फ 12 सेंटीमीटर का अंतर रहा। भारतीय एथलीट ने अनवारोव से महज एक सेंटीमीटर बेहतर प्रदर्शन करते हुए सिल्वर पक्का किया।

चोट के बावजूद नहीं छोड़ा मुकाबला

श्रीशंकर के लिए मुकाबला आसान नहीं रहा। चौथे प्रयास के दौरान उनके टखने में चोट लगी, जिसके बाद वह अपने आखिरी दो प्रयास नहीं कर सके। इसके बावजूद उनका 8.07 मीटर का प्रदर्शन उन्हें पोडियम पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त रहा। इस मेडल के साथ श्रीशंकर ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले उन्होंने हांगझोउ 2023 में भी लॉन्ग जंप में सिल्वर हासिल किया था। भारत के दूसरे फाइनलिस्ट डेविड सोलोमन पट्टुराज 7.70 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ सातवें स्थान पर रहे।

पारुल चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में भारत की पारुल चौधरी ने 15 मिनट 14.61 सेकंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। बहरीन की विनफ्रेड यावी ने 15:10.18 के समय के साथ गोल्ड और जापान की नोजोमी तनाका ने 15:11.65 के साथ सिल्वर जीता। पारुल का मौजूदा एशियन गेम्स में यह दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज में भी ब्रॉन्ज जीता था। 5000 मीटर में भारत की एक और धाविका सीमा छठे स्थान पर रहीं।

एथलेटिक्स में भारत की स्थिति मजबूत

श्रीशंकर और पारुल के मेडल सोमवार को एथलेटिक्स में भारत के शानदार प्रदर्शन का हिस्सा रहे। इसी दिन गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर में सिल्वर, जबकि विथ्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स में ब्रॉन्ज जीता। रामराज ने इस दौरान 54.75 सेकंड का समय निकालकर 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। 28 सितंबर को भारत ने एशियन गेम्स में कुल आठ मेडल जीते, जिनमें सात एथलेटिक्स से आए।

भारत के खाते में अब तक 45 पदक

28 सितंबर को एशियन गेम्स 2026 में भारत की कुल पदक संख्या बढ़कर 45 हो गई है। भारत ने अब तक 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। सोमवार को भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत ने अब तक चार गोल्ड मेडल जीते हैं। इनमें महिला क्रिकेट टीम, महिला और पुरुष कबड्डी टीमें, कमालजीत और सुरोची सिंह की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण शामिल है। एशियन गेम्स अभी जारी हैं, इसलिए भारत के खाते में कई पदक आ सकते हैं।