UP News: यूपी की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय, सीएम योगी आज कर सकते हैं ऐलान

UP Anganwadi Workers Salary News: यूपी की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में 4,000 रुपये की बढ़ोतरी की तैयारी है।

UP Anganwadi Workers Salary News: उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के लिए मंगलवार का दिन बड़ा हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में उनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में 4,000 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 2,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की तैयारी है। इससे राज्यभर में बड़ी संख्या में मानदेय पर काम कर रहीं महिलाओं को राहत मिलेगी। मानदेय में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी की तैयारी की खबर पहले भी सामने आ चुकी है। अगस्त में विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की जानकारी दी गई थी।

अयोध्या में होगा बड़ा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या के दौरे पर हैं। यहां आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में नई नियुक्तियों से जुड़ा कार्यक्रम भी होगा। कार्यक्रम में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने की भी तैयारी है। अयोध्या प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

71,310 लोगों को मिली नई जिम्मेदारी

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य के अनुसार प्रदेश में 71,310 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती की गई है। इनमें 21,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 49,506 सहायिकाएं शामिल हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए बच्चों और महिलाओं से जुड़ी कई जरूरी सेवाएं जमीनी स्तर तक पहुंचती हैं। ऐसे में मानदेय बढ़ने से इन कर्मचारियों को सीधे आर्थिक फायदा मिलने की उम्मीद है।

आखिर कितना बढ़ सकता है मानदेय?

प्रस्ताव के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मौजूदा मानदेय में 4,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 2,000 रुपये प्रति माह बढ़ाने की तैयारी है। इससे दोनों वर्गों को हर महीने पहले से ज्यादा राशि मिलेगी। हालांकि बढ़े हुए मानदेय की अंतिम राशि और इसे लागू करने की तारीख सरकार की औपचारिक घोषणा और संबंधित आदेश के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। योगी सरकार आंगनबाड़ी व्यवस्था में भर्ती और मानदेय बढ़ाने को लेकर पहले भी कदम उठाती रही है। मार्च 2026 में भी सरकार ने आंगनबाड़ी व्यवस्था में नई भर्तियों और मानदेय में सुधार की बात कही थी।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को इंतजार

फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की नजर मुख्यमंत्री के अयोध्या कार्यक्रम पर है। अगर प्रस्ताव के मुताबिक मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा होती है, तो यह प्रदेश की हजारों महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी आर्थिक राहत होगी। सरकार की औपचारिक घोषणा के बाद यह भी साफ होगा कि बढ़ा हुआ मानदेय किस तारीख से लागू होगा और भुगतान की नई व्यवस्था कब से प्रभावी होगी।