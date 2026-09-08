SSC CHSL 2026 Notification: 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका! SSC CHSL में 2,536 वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल

SSC CHSL 2026 Notification: SSC CHSL 2026 भर्ती के लिए 2,536 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं. उम्मीदवार 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. DEO, LDC और JSA पदों पर भर्ती होगी.

SSC CHSL 2026 Notification: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC CHSL 2026 Notification जारी करते हुए संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तर परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के जरिए डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO), लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) समेत विभिन्न पदों पर कुल 2,536 रिक्तियां भरी जाएंगी. आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हुई है और उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

SSC CHSL 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान 8 अक्टूबर तक किया जा सकेगा. वहीं, आवेदन में सुधार के लिए विंडो 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. Tier-1 और Tier-2 कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा आयोग बाद में करेगा.

शैक्षणिक योग्यता क्या है?

DEO/DEO Grade ‘A’ के लिए, खासतौर पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, SSC और संस्कृति मंत्रालय से संबंधित पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा विज्ञान वर्ग में गणित विषय के साथ पास होना जरूरी है.

वहीं, LDC/JSA और अन्य DEO/DEO Grade ‘A’ पदों के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है. 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो चुके अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 7 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित योग्यता हासिल करनी होगी.

SSC CHSL 2026: ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार नए SSC पोर्टल या MySSC मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. नए पोर्टल पर One-Time Registration (OTR) करना जरूरी है. पुराने SSC वेबसाइट पर बनाया गया OTR नए पोर्टल पर मान्य नहीं होगा.

नए पोर्टल पर बनाया गया OTR भविष्य में इसी पोर्टल से आवेदन की जाने वाली सभी SSC परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा. आयोग ने उम्मीदवारों को OTR के दौरान आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने की सलाह दी है.

आधार प्रमाणीकरण चुनने वाले उम्मीदवारों का आवेदन केवल फोटो या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा. ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर हालिया रंगीन फोटो या मूल वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नहीं होगी.