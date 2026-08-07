UP News: लखनऊ-सीतापुर हाईवे पर धधकती कार में मिला कंकाल ! देर रात हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

Lucknow Car Fire News: लखनऊ-सीतापुर हाईवे पर सरैया गांव के पास एक कार में आग लग गई। इसमें एक युवक जिंदा जल गया। पुलिस को कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर जला हुआ शव मिला। पुलिस इस मामले की जांच हादसा और हत्या दोनों एंगल से कर रही है।

Lucknow-Sitapur Highway Car Fire News: लखनऊ-सीतापुर हाईवे पर गुरुवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। जहां हाईवे के किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। आग बुझाने के बाद जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो अंदर ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा था या किसी साजिश के तहत कार में आग लगाई गई।

सरैया गांव के पास देर रात हुई घटना

घटना सीतापुर हाईवे पर सरैया गांव के पास गुरुवार देर रात करीब 11:30 बजे की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे किनारे खड़ी एक कार आग की लपटों से घिरी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जल चुकी थी। दमकल कर्मियों द्वारा आग बुझाने के बाद जब कार का दरवाजा खोलकर जांच की गई तो ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति का शव मिला। शव इतनी बुरी तरह जल चुका था कि वह बिल्कुल कंकाल लग रहा था। उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है।

हत्या या हादसा? जांच कर रही पुलिस

पुलिस के अनुसार अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि कार में आग दुर्घटना के कारण लगी या किसी ने जानबूझकर कार को आग के हवाले किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हत्या और हादसा, दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। एसीपी बख्शी का तालाब विकास कुमार पांडेय ने बताया कि कार नंबर के आधार पर वाहन मालिक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से कई अहम साक्ष्य एकत्र किए हैं। घटना की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। आसपास मौजूद एक धर्मकांटा के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से गुजर रहे कुछ लोगों ने आग लगने का वीडियो बनाया था। पुलिस उन लोगों से भी जानकारी जुटा रही है।

कार अलमाश के नाम पर रजिस्टर्ड

पुलिस जांच में पता चला है कि कार खुर्रमनगर निवासी हमीदुल के बेटे अलमाश के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने कार मालिक से संपर्क कर घटना की जानकारी दी है और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शव की पहचान होने के बाद ही मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस कार में आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

सुनसान इलाके में मिली कार

जिस जगह यह घटना हुई, वहां आसपास का इलाका काफी सुनसान बताया जा रहा है। करीब 200 मीटर तक कोई आबादी या अन्य गतिविधि नहीं है। खास बात यह है कि कार हाईवे किनारे खड़ी मिली, जिससे घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में कार के शीशे क्षतिग्रस्त मिले हैं और शव की स्थिति भी संदिग्ध बताई जा रही है। इन्हीं कारणों से पुलिस किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है।