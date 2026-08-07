Gurugram News: गुरुग्राम में बारिश से बुरा हाल, हटाए गए नगर निगम कमिश्नर, आज स्कूल-कॉलेज और ऑफिस खुलेंगे या नहीं?

Gurugram School-Colleges Update: गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम से बुरा हाल हो गया। सरकार ने इन हालातों को देखते हुए नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया को हटा दिया है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या शुक्रवार को स्कूल-कॉलेज और ऑफिस खुलेंगे या नहीं?

Gurugram Rain Latest News: मानसून की तेज बारिश ने साइबर सिटी गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। गुरुवार को हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से कई जगह ट्रैफिक जाम लग गया और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों व स्कूल जाने वाले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार की सुबह भी कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि 7 अगस्त 2026 को गुरुग्राम में स्कूल-कॉलेज खुले रहेंगे या बंद और ऑफिस के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है?

7 अगस्त को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे या खुलेंगे?

गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच अभिभावक और छात्र स्कूलों की छुट्टी को लेकर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम में सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। स्कूलों की छुट्टी या ऑनलाइन क्लास को लेकर अंतिम फैसला जिला प्रशासन और संबंधित स्कूल-कॉलेज अपने स्तर पर लेते हैं। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अपने स्कूल की आधिकारिक सूचना जरूर जांच लें। मौसम की स्थिति को देखते हुए किसी भी समय स्थानीय प्रशासन की ओर से नया निर्देश जारी किया जा सकता है।

ऑफिस जाने वालों के लिए क्या है अपडेट?

गुरुग्राम में बड़ी संख्या में आईटी कंपनियां और कॉरपोरेट ऑफिस हैं। बारिश और जलभराव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने कंपनियों से कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम विकल्प पर विचार करने की अपील की है। हालांकि निजी और सरकारी कार्यालयों के लिए छुट्टी घोषित नहीं की गई है। कंपनियां अपने कर्मचारियों की सुविधा, मौसम की स्थिति और स्थानीय हालात के आधार पर फैसला ले सकती हैं। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे ऑफिस निकलने से पहले अपनी कंपनी की एडवाइजरी जरूर देखें।

लोगों के लिए प्रशासन की जरूरी सलाह

गुरुग्राम पुलिस और प्रशासन से लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले मौसम और ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें। जलभराव वाले रास्तों से जाने से बचें। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल की सूचना जरूर जांचें। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी कंपनी की एडवाइजरी का पालन करें। बारिश के दौरान बिजली के खंभों और खुले स्थानों से दूरी बनाए रखें। अगर जरूरी न हो, तो घर से बाहर न निकलें। अगर कोई आपात स्थिति हो तो पुलिस-प्रशासन से तुरंत संपर्क करें।

गुरुग्राम के म्यूनिसिपल कमिश्नर हटाए गए?

गुरुग्राम में बारिश के बाद जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल उठे हैं। शहर की सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था और बारिश से निपटने की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने नगर निगम गुरुग्राम (MCG) के कमिश्नर प्रदीप दहिया का तबादला कर दिया है। शहर में बारिश के बाद जल निकासी व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सरकार के इस फैसले को अहम माना जा रहा है। गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रमुख सड़कों, रिहायशी इलाकों और कई व्यस्त क्षेत्रों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खराब ड्रेनेज व्यवस्था और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे थे।

CM के कार्यक्रम स्थल पर हुआ था जलभराव

गुरुग्राम में जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल उस समय और तेज हो गए, जब 4 अगस्त को मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम के दौरान भी भारी जलभराव देखने को मिला था। बारिश के बाद कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया था, जिससे वहां पहुंचने वाले लोगों और अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद शहर की तैयारियों, सफाई व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर प्रशासन पर सवाल उठे थे। माना जा रहा है कि लगातार बारिश के दौरान बिगड़ते हालात और जलभराव की शिकायतों के बीच सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बदलाव का फैसला लिया।