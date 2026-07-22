UP Police SI Scorecard 2026 हुआ जारी, uppbpb.gov.in से ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

UP Police SI Scorecard 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में उप-निरीक्षक (SI) बनने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है कि परिक्षा का स्कोर्कार्ड जारी कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट.

UP Police SI Scorecard 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में उप-निरीक्षक (SI) बनने की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने SI और समकक्ष पदों की भर्ती एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. अब एग्जाम में शामिल सभी कंटेस्टेंट ऑनलाइन के जरिए से अपने नंबर (Normalized) देख सकते हैं.

यूपी पुलिस SI स्कोरकार्ड को लेकर नया अपडेट

बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक 22 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है. जिन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया के सभी स्टेप में भाग लिया था, वे अब अपने एग्जाम में प्राप्त अंकों को चेक कर सकते हैं.

एग्जाम से जुड़ी जानकारी

यूपी पुलिस SI भर्ती युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर था. इस चयन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. भर्ती से जुड़े मेन आंकड़े इस प्रकार हैं:

कुल रजिस्ट्रेशन: इस भर्ती परीक्षा के लिए 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था.

लिखित परीक्षा: लिखित परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च को किया गया था.

PET और दस्तावेज सत्यापन: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों में से 12,333 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और दस्तावेज सत्यापन (DV) के लिए बुलाया गया था. ये चरण 15 से 17 जून के बीच आयोजित हुआ, जिसमें 11,637 उम्मीदवार सफल हुए.

अंतिम परिणाम: चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड ने 14 जुलाई को अंतिम मेरिट सूची जारी की, जिसमें 4,543 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया.

ऐसे डाउनलोड करें UP Police SI Scorecard 2026

अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप के माध्यम से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

2. वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध लेटेस्ट नोटिस सेक्शन खोलें.

3. यहां यूपी पुलिस SI स्कोरकार्ड 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

4. नए पेज पर अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें.

5. जानकारी सबमिट करने के बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

6. स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी उसमें दिए गए सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें. किसी भी प्रकार की समस्या आने पर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी निर्देशों का पालन करें.