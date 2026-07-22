स्मार्टफोन बनाने वाली चाइनीज कंपनी ने भारत में Realme P4R स्मार्टफोन की कीमत बढ़ा दी है। कंपनी ने इस फोन की कीमत में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। बजट सेगेमेंट में यह एक बेहतरीन फोन है।

Realme P4R Price increased : चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर Realme ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme P4R की कीमत बढ़ा दी है। पिछले महीने 8,000 एमएएच पावर वाली बैटरी के साथ लॉन्च हुए इस फोन की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये रखी गई थी, लेकिन अब इसकी कीमत 1,000 रुपये बढ़ाकर 19,999 रुपये कर दी गई है।

Flipkart पर मिल रहा सस्ता

Realme P4R के 4 GB रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाले बेस वेरियंट की कीमत पहले 18,999 रुपये रखी गई थी, लेकिन Realme की वेबसाइट पर अब यह स्मार्टफोन 19,999 रुपये में उपलब्ध है। दिलचस्प बात यह है कि यही वेरियंट Flipkart पर 19,499 रुपये में उपलब्ध है। हालांकि, Realme की वेबसाइट पर भी इसी कीमत में यह स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक कूपन अप्लाई करना होगा।

अलग-अलग वेरियंट की कीमत

4GB + 128GB – 18,999 रुपये (नया प्राइस) – 19,999 रुपये (लॉन्चिंग प्राइस)

6GB + 128GB – 20999 रुपये (नया प्राइस) – 21,999 रुपये (लॉन्चिंग प्राइस)

6GB + 256GB – 22,99 रुपये (नया प्राइस) – 23,999 रुपये (लॉन्चिंग प्राइस)

दमदार बैटरी बनाता है खास

इस स्मार्टफोन में 8,000MAH की बैटरी लगी है। ब्रांड का दावा है कि यह तीन दिन का बैकअप देता है। हैंडसेट में 45 वॉट का चार्जर मिलता है और रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। कीमत बढ़ने के बावजूद 8,000MAH की बैटरी वाली कैटगरी में यह फोन एक बेस्ट ऑप्शन है।

Realme P4R के फीचर्स

स्मार्टफोन में 6.8 इंच की HD+ LCD स्क्रीन लगी है, जिसमें 1,200 निट्स का पीक ब्राइटनेस और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन की बड़ी स्क्रीन उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जो फोन पर टीवी शो या मूवी का आनंद लेते हैं। यह फोन मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन, IP65 रेटेड डस्ट ऐंड वॉटर रेसिस्टेंस के साथ आता है। फोन के बैक में एक AI पल्स लाइट LED इंडिकेटर लगा है। सॉफ्टवेयर की बात करें, तो यह रियलमी UI7.0 पर चलता है, जिसे तीन साल तक सिक्योरिटी पैच के साथ दो OS अपग्रेड मिलेंगे।

मीडियाटेक का पावरफुल प्रोसेसर

मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस यह फोन बजट सेगमेंट में एक शानदार ऑप्शन है। हर दिन की ऐक्टिविटी के लिए यह एक दमदार चिपसेट है।