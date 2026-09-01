Kaushambi Blast: कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का आरोपी एनकाउंटर में अरेस्ट, विस्फोट में 11 लोगों की हुई थी मौत

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Amit Upadhyay
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Kaushambi Firecracker Blast: कौशांबी के पिपरी थाना क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नौशाद अली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 31 अगस्त को फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी।
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कौशांबी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में अरेस्ट हुआ है।

Kaushambi Police Encounter News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नौशाद अली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 1 सितंबर की सुबह करीब चार बजे आरोपी को घेरने के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें नौशाद के पैर में गोली लगी। घायल हालत में उसे मंझनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह कार्रवाई 31 अगस्त को कौशांबी के मनौरी इलाके में हुई उस भयावह घटना के एक दिन बाद हुई है, जिसमें पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके से 11 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में आठ बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। हादसे में कई लोग घायल हुए और आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा।

एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी हुई गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार घटना के बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने चार टीमें गठित की थीं। ये टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थीं और आरोपी की तलाश कर रही थीं। इसी दौरान 1 सितंबर की तड़के पुलिस को मुखबिर से नौशाद के बारे में जानकारी मिली। सूचना थी कि मुख्य आरोपी चरवा थाना क्षेत्र में 13 मील सराय सहावा रोड के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर नौशाद ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने अपना नाम नौशाद पुत्र निजामुद्दीन, निवासी मनौरी बताया। पुलिस ने घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए मंझनपुर जिला अस्पताल भेजा।

31 अगस्त को पटाखा फैक्ट्री में हुआ था विस्फोट

यह पूरा मामला कौशांबी के पिपरी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मनौरी इलाके का है। 31 अगस्त को यहां एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इसके बाद फैक्ट्री में रखे पटाखों में लगातार धमाके होने लगे। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि फैक्ट्री की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई और आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा। आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हुए। धमाके की तीव्रता के कारण इलाके में काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा। पुलिस के मुताबिक हादसे में 11 लोगों की जान गई, जिनमें आठ बच्चे शामिल थे। शुरुआत में मृतकों की संख्या कम बताई गई थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल लोगों में से कई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा गया था।

फैक्ट्री का लाइसेंस पहले ही रद्द होने की जानकारी

मामले में जांच का एक अहम पहलू यह भी सामने आया है कि जिस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, उसका लाइसेंस 2024 में ही रद्द हो चुका था। इसके बावजूद वहां पटाखों से जुड़ा कारोबार कैसे चल रहा था, अब प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। हादसे के बाद प्रशासन ने आरोपी नौशाद से जुड़े एक पटाखा गोदाम के खिलाफ भी कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल से करीब 400 मीटर दूर स्थित गोदाम को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। हादसे के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू करते हुए एक परिवार के छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गई थीं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अब मुठभेड़ के बाद हो चुकी है, जबकि पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है।