Commercial LPG Price: हरियाणा-पंजाब और हिमाचल में क्या है कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत? यहां चेक करें कीमत

Commercial LPG Cylinder Price Hike: सितंबर की शुरुआत में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शहर के अनुसार नए रेट अलग-अलग हैं। हरियाणा में नए रेट ₹2749.50 है, जबकि पंजाब के अमृतसर में ₹2855 और हिमाचल प्रदेश के शिमला में ₹2859 प्रति 19 किलो सिलेंडर कीमत दर्ज की गई है।

LPG Cylinder Rates in Haryana-Punjab-Himachal: सितंबर के पहले दिन ही तेल कंपनियों ने कारोबारियों को बड़ा झटका दिया है। कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी 1 सितंबर 2026 से नई दरें लागू हो गई हैं। हालांकि इन राज्यों में कीमत शहर के हिसाब से अलग हो सकती है। हरियाणा में 19 किलो कमर्शियल LPG का राज्यवार रेट ₹2749.50, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह ₹2859 है। पंजाब में अमृतसर का ताजा रेट ₹2855 प्रति 19 किलो सिलेंडर दर्ज किया गया है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

हरियाणा में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट

हरियाणा में 1 सितंबर 2026 को 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹2749.50 दर्ज की गई है। अगस्त में फरीदाबाद में यही सिलेंडर ₹2740 का था। सितंबर के पहले दिन की कीमतों में ₹9.50 की बढ़ोतरी हुई है। यह रेट खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैंटीन, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन जगहों पर घरेलू सिलेंडर के बजाय कमर्शियल LPG का इस्तेमाल किया जाता है। हरियाणा में शहर के अनुसार कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है। इसलिए किसी खास शहर में सिलेंडर खरीदने से पहले स्थानीय वितरक से रेट कंफर्म कर लें।

पंजाब में क्या है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत

पंजाब में 1 सितंबर 2026 को अमृतसर में 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹2855 का है। अगस्त में इसकी कीमत ₹2,846 थी। सितंबर के पहले ही दिन यहां ₹9 की वृद्धि हुई है। जालंधर में 19 किलो कमर्शियल LPG का ताजा रेट ₹2845.50 दर्ज किया गया है। इससे साफ है कि पंजाब में भी शहर के हिसाब से कमर्शियल LPG की कीमत अलग-अलग हो सकती है। पंजाब में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 1 सितंबर को राज्य में कमर्शियल LPG की कीमतों में शहरवार अंतर देखने को मिलता है। पठानकोट में सिलेंडर की कीमत ₹2874 और फतेहगढ़ साहिब में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹2770 है।

हिमाचल में 19 किलो एलपीजी सिलेंडर कितना महंगा?

हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर 2026 को शिमला में 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹2859 का है। अगस्त में इसकी कीमत ₹2850 थी। यानी सितंबर महीने की शुरुआत में ₹9 की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल में भी पहाड़ी क्षेत्रों और परिवहन लागत के कारण शहरवार कीमतों में अंतर है। उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर में कीमत ₹2856, चंबा में ₹2883, हमीरपुर में ₹2859, कांगड़ा में ₹2875, किन्नौर में ₹2861.50, कुल्लू में ₹2799.50 और मंडी में ₹2872.50 प्रति 19 किलो सिलेंडर का रेट है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में ₹2859.50, सिरमौर में ₹2862, सोलन में ₹2833 और ऊना में ₹2847.50 का रेट दर्ज किया गया है। हिमाचल में कमर्शियल LPG की कीमत शहर-दर-शहर अलग हो सकती है।