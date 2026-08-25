BJP, सपा या कांग्रेस, किसका खेल बिगाड़ेंगी मायावती? 3 राज्यों में BSP ने अकेले लड़ा चुनाव, समझें सियासी गणित

BSP vs BJP-SP-Congress: मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने की रणनीति साफ कर दी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि BSP BJP, SP या कांग्रेस में से किसका खेल बिगाड़ेगी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में BSP ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन उसका वोट शेयर करीब 12.88% रहा था।

Mayawati Big Political Test: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी पार्टियां अभी से अपने उम्मीदवार तलाशने में जुटी हुई हैं और प्रचार की रणनीति बना रही हैं। उम्मीदवार भी टिकट की कतार में खड़े हुए हैं। एक तरफ योगी हैट्रिक की तलाश में हैं, तो अखिलेश को सपा सरकार की वापसी की उम्मीद है। कांग्रेस ने भी पिछले कुछ समय में सुर्खियां बटोरी हैं और यूपी चुनाव से पार्टी में जान फूंकने की तैयारी कर रही है। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपनी प्लानिंग में जुट गई हैं।

मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) है, जो इस बार भी किसी गठबंधन के बजाय अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर कायम है। मायावती जनवरी 2026 में साफ कर चुकी हैं कि बसपा 2027 के यूपी चुनाव समेत सभी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। फरवरी में भी उन्होंने गठबंधन की अटकलों को खारिज किया था। अब बड़ा सवाल यह है कि BSP खुद ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नहीं दिख रही है, लेकिन उसके वोट किसका खेल बिगाड़ सकते हैं। क्या मायावती यूपी चुनाव में BJP, सपा या कांग्रेस का सियासी गणित बिगाड़ सकती हैं? इसे समझने के लिए हालिया चुनावों और BSP के आंकड़ों को देखना जरूरी है।

UP में पहले समझिए BSP की स्थिति

उत्तर प्रदेश में कभी BSP सबसे मजबूत राजनीतिक ताकतों में थी। 2007 में मायावती की पार्टी ने 403 में 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि इसके बाद लगातार गिरावट आई। 2012 में BSP 80 सीटों पर सिमट गई, 2017 में 19 और 2022 में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। 2022 में उसका वोट शेयर फिर भी 12.88% रहा। BSP की सबसे बड़ी ताकत आज सीटों की संख्या नहीं, बल्कि उसका बचा हुआ वोट बैंक है। यही वोट कई सीटों पर BJP या SP-कांग्रेस के बीच जीत-हार का अंतर बदल सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी यूपी में BSP को करीब 9.39% वोट मिले, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2019 में BSP ने 10 लोकसभा सीटें जीती थीं और करीब 19.4% वोट हासिल किए थे।

मायावती अकेले क्यों लड़ रही हैं चुनाव?

मायावती का तर्क है कि गठबंधन का फायदा BSP को नहीं मिला और पार्टी का अपना सामाजिक आधार कमजोर हुआ। इसलिए BSP अब अपने संगठन और वोट बैंक को दोबारा खड़ा करने पर जोर दे रही है। 2027 से पहले पार्टी उम्मीदवारों के चयन और संगठन की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। अगस्त 2026 में मायावती ने यह भी साफ किया कि BSP उम्मीदवारों का अंतिम फैसला वही करेंगी। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल यूपी में BSP के लिए ‘एकला चलो’ की रणनीति ही आधिकारिक लाइन है। दूर-दूर तक बीएसपी गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रही है।

बिहार में BSP ने उतारे थे 130 कैंडिडेट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में BSP ने 130 सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी को करीब 8.14 लाख वोट यानी 1.62% वोट शेयर मिला और 1 सीट जीतने में सफलता मिली। यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन चुनावी गणित में 1-2% वोट भी अहम हो सकते हैं। खासकर उन सीटों पर जहां BJP-NDA और RJD-कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला बेहद करीबी हो। बिहार में BSP का वोट किसी एक खेमे में ट्रांसफर नहीं हुआ। इसलिए इसे सीधे BJP या विपक्ष के नुकसान के रूप में देखना सही नहीं होगा। BSP का असर सीट-दर-सीट अलग हो सकता है।

झारखंड के चुनाव में वोट शेयर और भी कम

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में BSP ने 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई सीट नहीं जीत सकी। पार्टी का वोट शेयर करीब 0.78% रहा। यहां भी BSP का प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन मायावती ने चुनाव से पहले झारखंड में अकेले उतरने का फैसला किया था। अक्टूबर 2024 में उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र समेत आने वाले चुनावों में BSP के स्वतंत्र रूप से लड़ने की बात कही थी। झारखंड में 0.78% वोट से सरकार बनने या गिरने की स्थिति नहीं बनी, लेकिन यह दिखाता है कि BSP अभी भी अलग-अलग राज्यों में अपना स्वतंत्र राजनीतिक स्पेस बनाए रखना चाहती है।

महाराष्ट्र चुनाव में BSP का वोट करीब 0.48%

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में BSP ने 262 सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी को करीब 0.48% वोट मिले और एक भी सीट नहीं मिली। यहां BSP का प्रदर्शन उसके पुराने रिकॉर्ड से भी कमजोर रहा। 2014 में पार्टी का महाराष्ट्र में वोट शेयर 2.33% और 2009 में 2.35% था। 2019 में यह घटकर 0.92% हुआ और 2024 में 0.48% रह गया। इससे संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र में BSP फिलहाल निर्णायक तीसरी ताकत नहीं है। हालांकि कुछ विधानसभा सीटों पर कुछ हजार वोट भी मुकाबले को प्रभावित कर सकते हैं।

UP में किसका खेल बिगाड़ेंगी मायावती?

BSP का पारंपरिक दलित वोट अगर बीजेपी से वापस जाता है तो कुछ सीटों पर BJP को नुकसान हो सकता है। खासकर पश्चिमी और मध्य यूपी की उन सीटों पर जहां मुकाबला कम अंतर से होता है। हालांकि 2027 में BSP का वोट कितना लौटता है, यह अभी बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी (SP) के लिए BSP का अकेले चुनाव लड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। वजह यह है कि दलित वोट और मुस्लिम वोट के समीकरण में BSP का कुछ वोट हिस्सा SP के लिए निर्णायक हो सकता है। अगर BSP मजबूत होती है और दलित वोट का बड़ा हिस्सा अपने साथ रखती है तो सपा को कई सीटों पर सीधा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के लिए भी BSP मुश्किलें बढ़ा सकती है। खासकर उन सीटों पर जहां कांग्रेस और BSP दोनों विपक्षी वोटों के अलग-अलग हिस्से हासिल करते हैं। कांग्रेस का यूपी में अपना वोट आधार अपेक्षाकृत छोटा है, इसलिए BSP का प्रभाव सीट-विशेष के गणित पर निर्भर करेगा।

असली खेल वोट शेयर नहीं, वोट कटने का है

BSP के लिए 2027 में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं होगा कि वह कितनी सीटें जीतती है। सवाल यह होगा कि वह कितनी सीटों पर BJP और SP-कांग्रेस के उम्मीदवारों के वोट काटती है। मान लीजिए किसी सीट पर BJP को 38%, SP को 37% और BSP को 10% वोट मिलते हैं। अगर BSP नहीं लड़ती, तो उसके वोटों का कुछ हिस्सा किसी दूसरे उम्मीदवार की ओर जा सकता है और मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। अगर BSP मैदान में रहती है तो वह 10% वोट अपने पास रखकर तीसरे कोण के रूप में परिणाम प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि BSP का पूरा वोट किसी एक पार्टी को ट्रांसफर होगा, ऐसा मान लेना सही नहीं है। जातीय, स्थानीय और उम्मीदवार आधारित समीकरण हर सीट पर अलग होते हैं।

मायावती ‘किंगमेकर’ बनने की स्थिति में नहीं

मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि BSP का राष्ट्रीय और कई राज्यों में चुनावी आधार कमजोर हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का राष्ट्रीय वोट शेयर सिर्फ 2.07% रहा और वह एक भी सीट नहीं जीत सकी। हालांकि उत्तर प्रदेश में तस्वीर अलग है। 2022 में कमजोर प्रदर्शन के बावजूद BSP के पास 12.88% वोट था और 2024 लोकसभा चुनाव में भी उसे करीब 9.39% वोट मिले। इसलिए 2027 में मायावती के पास सरकार बनाने जितनी ताकत अभी दिखती नहीं है, लेकिन BJP और SP-कांग्रेस के बीच कई करीबी मुकाबलों का गणित बदलने की क्षमता जरूर है। यही वजह है कि यूपी चुनाव में असली सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि मायावती कितनी सीटें जीतेंगी, बल्कि यह भी होगा कि उनकी वजह से BJP और SP में से कौन कितनी सीटें हारता या जीतता है।