Haiwaan का Trailer हुआ OUT! अक्षय का खौफनाक रूप देख सैफ भी रह गए हैरान, देखें ट्रेलर

Haiwaan Trailer Out: ‘हैवान’ का ट्रेलर अक्षय कुमार के खूंखार हत्यारे और सैफ अली खान के नेत्रहीन मार्शल आर्टिस्ट के बीच रोमांचक टकराव दिखाता है. प्रियदर्शन की यह फिल्म ‘Oppam’ का रीमेक है.

Haiwaan Trailer Out: अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर फिल्म ‘Haiwaan’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. प्रियदर्शन की इस फिल्म का ट्रेलर पिछले सप्ताह जारी किए गए टीजर की कहानी को और आगे बढ़ाता है. इस बार लोगों को किरदारों की साफ झलक मिलती है- सैफ एक नेत्रहीन मार्शल आर्टिस्ट, अक्षय एक सनकी हत्यारे और सैयामी खेर एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आ रही हैं.

क्या दिखाता है ‘Haiwaan’ का ट्रेलर?

ट्रेलर की शुरुआत अक्षय कुमार की आवाज से होती है, जिसमें वह कहते हैं कि चाकू पकड़े एक शख्स उनकी हत्या कर देगा. यह उनके अतीत का संकेत है या सैफ के किरदार को फंसाने की किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा, इसका खुलासा फिल्म देखने के बाद ही होगा. इसके बाद अक्षय का किरदार लगातार हत्याएं करता दिखाई देता है और रात के अंधेरे में उसे रोकने पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाता है.

दूसरी ओर, सैफ का नेत्रहीन किरदार हर वक्त सतर्क नजर आता है. उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसे बार-बार एक ही जीप की आवाज सुनाई देती है. हालांकि, राजेश शर्मा का किरदार उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे हत्यारे की कहानी गढ़कर अपने अपराध को सही ठहराने वाला बताता है. इसके बाद सैफ को पुलिस पकड़ लेती है और उसकी पिटाई भी होती है. इसी दौरान अक्षय का किरदार तंज कसते हुए कहता है, ‘क्या आप जानते हैं कि अंधे होने से भी बुरा क्या है? बेवकूफ होना.’

यहां देखें ट्रेलर- https://youtu.be/Bm5S7ZKk6K8?si=2mo6tBQ-n71ndu_p

बदले की आग में कितने लोग होंगे शिकार?

ट्रेलर में अक्षय के किरदार की हिंसक सनक और बढ़ती दिखाई देती है. वह बोमन ईरानी के किरदार को निशाना बनाने के बाद सैफ के ठिकाने में मौजूद एक छोटी बच्ची तक पहुंच जाता है. सैफ पूछते हैं, ‘तुम अपने बदले की आग में और कितनों को झुलसाओगे?’ जवाब में अक्षय कहते हैं, यह आखिरी है और इसके साथ टीजर में सुनाई दी उनकी डरावनी हंसी फिर सुनाई देती है. अंत में अक्षय टोपी की मदद से खुद को नेत्रहीन बताकर सैफ का मजाक उड़ाते हैं.

‘Haiwaan’ किस फिल्म का रीमेक है?

‘Haiwaan’ प्रियदर्शन की 2016 में आई मलयालम फिल्म ‘Oppam’ का रीमेक है, जिसमें मोहनलाल, समुथिरकानी और अनुस्री प्रमुख भूमिकाओं में थे. यह फिल्म अक्षय और सैफ की 2008 की ‘Tashan’ के बाद बड़े पर्दे पर वापसी को भी खास बनाती है. दोनों ने 1990 के दशक में ‘Main Khiladi Tu Anari’, ‘Yeh Dillagi’ और ‘Aarzoo’ जैसी फिल्मों में साथ काम किया था.

प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी ‘Hera Pheri’, ‘Garam Masala’ और ‘Bhagam Bhag’ जैसी फिल्मों के लिए भी जानी जाती है. दोनों की पिछली फिल्म ‘Bhooth Bangla’ अप्रैल में रिलीज हुई थी. वहीं, सैफ और प्रियदर्शन ने इससे पहले साथ काम नहीं किया है.