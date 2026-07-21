UP Cabinet Decision: योगी सरकार का बड़ा फैसला, 50 हजार छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी, चेक करें एलिजिबिलिटी

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Amit Upadhyay
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UP Cabinet Decision for Free Scooty: उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों की ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की टॉप-5 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। सरकार स्कूटी के साथ हेलमेट, रजिस्ट्रेशन, बीमा और 5 लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराएगी। करीब 50 हजार छात्राओं को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।
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यूपी सरकार ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी देगी।

UP Launches Scooty Scheme for Girls: उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रेजुएशन कर रही मेधावी छात्राओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश के कॉलेजों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली हजारों छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। खास बात यह है कि स्कूटी के साथ हेलमेट, रजिस्ट्रेशन, बीमा और 5 लीटर पेट्रोल की सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को हरी झंडी दे दी गई। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। सरकार का लक्ष्य प्रदेशभर की करीब 50 हजार मेधावी छात्राओं को इस योजना का लाभ पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने में सुविधा मिलेगी और उन्हें आने-जाने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी।

किन छात्राओं को मिलेगी स्कूटी?

सरकार ने योजना के लिए स्पष्ट पात्रता तय की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के कॉलेजों—सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों की ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष की टॉप-5 छात्राएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। हर कॉलेज की अंतिम वर्ष की शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर चयनित 5 सर्वश्रेष्ठ छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। छात्रा उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में स्नातक अंतिम वर्ष की टॉप-5 छात्राओं में शामिल हो। छात्रा के पैरेंट्स की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो। छात्रा उत्तर प्रदेश की पात्र लाभार्थी श्रेणी में आती हो। दिव्यांग, शहीद परिवारों और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को इस योजना में विशेष लाभ मिलेगा। इन श्रेणियों की छात्राओं के लिए केवल ग्रेजुएशन पास होना ही पात्रता मानी जाएगी।

उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य बड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में सिर्फ स्कूटी योजना ही नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें विश्वविद्यालयों और संस्थानों में रिसर्च चेयर्स की स्थापना और छात्राओं के लिए महिला छात्रावासों के निर्माण का फैसला भी शामिल है। सरकार का कहना है कि इन कदमों से प्रदेश में उच्च शिक्षा का ढांचा और मजबूत होगा तथा छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी। कैबिनेट बैठक में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की तारीखों को भी मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार विधानसभा का अगला सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधायी और विकास संबंधी विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।