बांय या दांय पति के किस तरफ बैठती है पत्नी? ज्यादातर लोग नहीं जानते शास्त्रों के ये बड़े नियम

Pati Ke Kis Side Patni Ko Baithna Chahiye: सनातन परंपरा में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है. इसका मतलब है कि पत्नी पति के शरीर के बाएं भाग का प्रतिनिधित्व करती है. हिंदू धर्म में पति-पत्नी के संबंध को केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साझेदारी भी माना गया है. यही वजह है कि धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों में दोनों की उपस्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है.
हालांकि, कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हर अवसर पर पत्नी को पति की बाईं ओर ही बैठना चाहिए? शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका उत्तर इतना सरल नहीं है. कार्य की प्रकृति के अनुसार पत्नी के बैठने की दिशा बदल जाती है. ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं के जानकार पंडित अरविंद शुक्ला के अनुसार, पत्नी के बैठने की दिशा मेन रूप से दो प्रकार के कार्यों पर निर्भर करती है-दैवीय कार्य और सांसारिक कार्य.
शुभ और धार्मिक कार्यों में पत्नी को किस ओर बैठना चाहिए?
जब कोई पूजा, यज्ञ, हवन या अन्य धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, तो पत्नी को पति के दाहिनी ओर बैठने का विधान बताया गया है. हिंदू शास्त्रों में दाहिने भाग को शुभ, ऊर्जा और देवत्व से जुड़ा माना गया है.
किन परिस्थितियों में पत्नी को बाईं ओर बैठना चाहिए?
सांसारिक जीवन, पारिवारिक कार्यों और सामान्य परिस्थितियों में पत्नी को पति की बाईं ओर बैठने की परंपरा बताई गई है. ये स्थान प्रेम, सहयोग और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है.
इन स्थितियों में पत्नी का बाईं ओर बैठना उचित माना जाता है:
भोजन करते समय: पति-पत्नी के साथ भोजन करने के दौरान.
शयन के समय: सोते समय पत्नी को पति के बाईं ओर रहने की परंपरा है.
यात्रा के समय: कहीं जाते समय या वाहन में बैठते समय.
सामाजिक कार्यक्रमों में: सामान्य सभाओं और पारिवारिक आयोजनों में.
पूजा में पत्नी की भागीदारी क्यों मानी जाती है जरूरी?
हिंदू धर्म में गृहस्थ जीवन को पति-पत्नी की संयुक्त साधना माना गया है. मान्यता है कि पति द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी की सहभागिता होने से वह कर्म पूर्णता प्राप्त करता है.
जब पत्नी धार्मिक कार्यों में पति के साथ बैठती है और संकल्प में सहभागी बनती है, तो पति-पत्नी दोनों की ऊर्जा मिलकर उस कार्य को सफल बनाती है. इसी वजह से शास्त्रों में पत्नी को केवल जीवनसंगिनी नहीं, बल्कि धार्मिक कर्मों में सहधर्मिणी का स्थान दिया गया है.