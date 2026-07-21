पार्टी के लिए बदनाम 5 क्रिकेटर, किसी ने आलीशान बंगले में बनाया क्लब, कोई महिलाओं से रिश्ते की वजह से हुआ बर्बाद

क्रिस गेल, टीनो बेस्ट, इमरान खान, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, शेन वॉर्न जैसे धुरंधरों ने मैदान पर अपने प्रदर्शन से लोहा मनवाया और बाहर पार्टी करने की वजह से सुर्खियों में रहे. रंगीन मिजाज की वजह से इनमें से कई खिलाड़ियों के क्रिकेटर करियर को नुकसान पहुंचा.

नई दिल्ली. क्रिकेट के मैदान पर अपने धमाकेदार खेल की वजह से सुर्खियां बटोरने वाले कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसे हुए जिनको मैदान के बाहर रंगीन मिजाज के लिए विवाद झेलना पड़ा. क्रिस गेल, इमरान खान और एंड्रयू फ्लिंटॉफ जैसे खिलाड़ियों अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल और पार्टी कल्चर की वजह से चर्चा में रहे. मैदान पर शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ इन खिलाड़ियों की सोशल लाइफ भी अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनी. आइए जानते हैं ऐसे पांच क्रिकेटरों के बारे में.

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर और विस्फोटक बैटर रहे क्रिस गेल को ‘यूनिवर्स बॉस’ के नाम से पुकारा जाता है. गेल अपनी तूफानी बल्लेबाजी के साथ पार्टी लाइफ के लिए भी जाने जाते हैं. आईपीएल हो या कैरेबियन प्रीमियर लीग उनको अक्सर टीम सेलिब्रेशन और पार्टी करने की वजह से सुर्खियां मिली. गेल को पार्टी का इतना शौक है कि जमैका में अपने आलीशान बंगले में ही एक स्ट्रिप क्लब बनाया हुआ है.

2. टीनो बेस्ट (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज टीनो बेस्ट का भी नाम रंगीन मिजाज की वजह से चर्चा में रहता है. उन्होंने अपने इंटरव्यू और अपनी आत्मकथा में खुलकर क्रिकेट के दौरान पार्टियों और टीम के माहौल की बातें की है. बेस्ट की छवि प्ले बॉय की मानी जाती है. इसके पीछे वजह है उनका खुद कबूल किया गया सच. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया था कि अपने क्रिकेट करियर के दौरान सैकड़ों महिलाओं के साथ संबंध थे.

3. इमरान खान (पाकिस्तान)

पाकिस्तान को एक मात्र वनडे वर्ल्ड कप दिलाने वाले पूर्व कप्तान इमरान खान की छवि भी प्ले बॉय की माना जाती थी. अपने शुरुआती क्रिकेट करियर में कई महिलाओं के साथ रिश्ते की वजह से उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी. उनकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल और कई मशहूर हस्तियों से खबरें उस समय मीडिया में चर्चा का विषय बनीं थी. पार्टी करने के लिए मशहूर इमरान खान को कई बार क्लब में देर रात देखा गया था.

4. एंड्रयू फ्लिंटॉफ (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के महानतम ऑलराउंडर में शामिल एंड्रयू फ्लिंटॉफ को भी उनकी ग्लैमरस लाइफ स्टाइल के लिए जाना जाता है. अपने पीक पर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को चोट की वजह से अलविदा कहा. फ्लिंटॉप को बेहतरीन क्रिकेट के अलावा चर्चित पार्टी की घटनाओं के कारण जाना जाता है. 2007 विश्व कप के दौरान हुई एक घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. रंगीन मिजाज ये खिलाड़ी इंग्लैंड के क्लब में कई बार पार्टी करते देखा गया. जानकार मानते हैं जरूरत से ज्यादा शराब और पार्टी प्रेम ने उनका करियर जल्दी खत्म कर दिया.

5. शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)

दुनिया के महानतम स्पिनर में शुमार ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न जिसने सफल गेंदबाज थे विवादों से भी उतने ही घिरे रहे. मैदान पर मैच के दौरान दर्शक से बीयर लेकर पीने का मामला काफी चर्चा में रहा था. शेन वार्न की निजी जिंदगी विवादों में रही. तथाकथित महिलाओं से रिश्ते की वजह से भी उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा था. उनकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल, सेलिब्रिटी दोस्तों और सामाजिक आयोजनों में मौजूदगी अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनती थी.