UP News: यूपी में 15 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों पर लागू होगा नया नियम, हर ट्रे पर लिखनी होगी ‘एक्सपायरी डेट’

UP New Rule for Sweet Shops: उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों पर बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों की ट्रे और कंटेनर पर ‘यूज बाय डेट’ लिखना अनिवार्य होगा। इस नियम का उद्देश्य बासी मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाना है।

UP Sweet Shops New Rule: त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। इस दौरान मिठाइयों में मिलावट और बासी मिठाइयों की बिक्री जैसी शिकायतें देखने को मिलती हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मिठाइयों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 15 अक्टूबर से बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर यूज बाय डेट (Use By Date) लिखना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था के तहत दुकानों में ट्रे या कंटेनर में रखकर बेची जाने वाली खुली मिठाइयों पर भी यह जानकारी साफ-साफ देनी होगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि के बारे में जागरूक करना और बासी मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाना है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था प्रदेश में मिठाई की बिक्री और भंडारण से जुड़े कारोबारियों पर लागू होगी। विभागीय निरीक्षणों के दौरान मिठाइयों की बनाने की डेट और उनकी एक्सपायरी डेट में ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने की समस्या सामने आई थी। नई व्यवस्था के बाद उपभोक्ता मिठाई खरीदने से पहले उसकी उपयोग की अंतिम तारीख देख सकेंगे।

खुली मिठाइयों की ट्रे पर भी नियम लागू

अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर लेबल के माध्यम से जरूरी जानकारी दी जाती थी, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को अक्सर दुकानदार से ही उनकी ताजगी और उपयोग अवधि के बारे में पूछना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत बिक्री के लिए प्रदर्शित या भंडारित खुली मिठाइयों के कंटेनर और ट्रे पर उपयोग की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी होगा। इससे ग्राहक काउंटर पर रखी मिठाइयों के बारे में अधिक जानकारी के साथ खरीदारी कर सकेंगे। दुकानदारों को भी प्रत्येक मिठाई की प्रकृति और उसकी उपयोग अवधि के अनुसार जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

मिठाई की उपयोग अवधि कैसे होगी तय?

मिठाइयों की उपयोग अवधि सभी मामलों में एक जैसी नहीं होती। यह मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बनाने की प्रक्रिया, नमी, भंडारण के तापमान और रखरखाव की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए प्रत्येक मिठाई के लिए एक समान अंतिम तारीख निर्धारित करना उचित नहीं होगा। खाद्य कारोबारियों को संबंधित मिठाई की प्रकृति और भंडारण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसकी उपयोग अवधि तय करनी होगी। उदाहरण के लिए दूध और खोया आधारित कुछ मिठाइयों की उपयोग अवधि अन्य मिठाइयों की तुलना में कम हो सकती है। वहीं, कुछ मिठाइयां ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकती हैं।

FSSAI के पुराने निर्देशों से जुड़ा है बदलाव

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 2020 में ही खुली मिठाइयों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे। 25 सितंबर 2020 के आदेश के अनुसार बिना पैकेजिंग वाली भारतीय मिठाइयों के कंटेनर या ट्रे पर Best Before Date प्रदर्शित करना 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य किया गया था। उस आदेश में निर्माण तिथि प्रदर्शित करना स्वैच्छिक रखा गया था। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था में ‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित करने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिठाई के सेवन की अंतिम तारीख के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।