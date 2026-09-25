UP News: संभल जिला अस्पताल में घोर लापरवाही, 4 साल के बच्चे को सांप ने काटा, लगा दिया कुत्ता काटने का इंजेक्शन !

Sambhal Hospital Viral News: एक 4 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसे संभल के जिला संयुक्त अस्पताल में लाया गया। अस्पताल के स्टाफ ने एंटी-वेनम की जगह बच्चे को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगा दिया। इससे बच्चे की हालत बिगड़ गई। फिलहाल बच्चा ICU में है और हालत गंभीर है।

Sambhal District Hospital News: उत्तर प्रदेश के संभल जिला संयुक्त चिकित्सालय में चार साल के बच्चे के इलाज में भयंकर लापरवाही का मामला सामने आया है। बच्चे को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने बच्चे को एंटी-वेनम देने के बजाय एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया। इसके बाद बच्चे की हालत ज्यादा बिगड़ गई। बाद में उसे एक प्राइवेट अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है और वह आईसीयू में है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) ने तीन डॉक्टरों की जांच समिति गठित की है।

खेलते समय सांप ने डसा था बच्चा

मामला संभल के कैलादेवी थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव का है। चार वर्षीय अदीब 21 सितंबर की दोपहर करीब 1:30 बजे घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान एक कंचा दीवार में बने छेद में चला गया। बच्चा कंचा निकालने के लिए जैसे ही छेद में हाथ डालने लगा, तभी सांप ने उसकी उंगली में डस लिया। बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिवार उसे संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचा। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में बच्चे को दर्द की दवा के साथ एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिया गया, जबकि परिजन लगातार सांप के डसने की जानकारी दे रहे थे। बच्चे को अस्पताल से घर ले जाने के बाद शाम को दवा देने पर उसे उल्टियां होने लगीं। हालत बिगड़ने पर परिवार उसे दोबारा जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे संभल के चंदौसी रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। फिलहाल बच्चा आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहा है।

CMS ने जांच के लिए कमेटी बनाई

मामला सामने आने के बाद जिला संयुक्त चिकित्सालय के CMS डॉ. राजेंद्र सैनी ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति में डॉ. राजेश कुमार, डॉ. संदीप सिंह और डॉ. अजफर कमाल को शामिल किया गया है। शुरुआत में समिति को दो दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, लेकिन गुरुवार को जांच पूरी नहीं हो सकी। CMS ने शुक्रवार को जांच पूरी कर कार्रवाई तय करने की बात कही है। CMS का कहना है कि जिस डॉक्टर की इमरजेंसी में ड्यूटी थी, उसके द्वारा बच्चे को देखे जाने और पर्चे पर इलाज दर्ज किए जाने की स्थिति भी जांच का विषय है।

जांच रिपोर्ट से साफ होगा मामला

फिलहाल यह आरोप जांच के दायरे में है कि बच्चे को सांप के डसने के बावजूद एंटी-वेनम के स्थान पर एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिया गया था। यह भी जांच का विषय है कि अस्पताल में बच्चे का इलाज किस डॉक्टर या स्टाफ ने किया और मेडिकल रिकॉर्ड में क्या दर्ज किया गया था। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इलाज के दौरान वास्तव में क्या दवा दी गई, उपचार में कोई चिकित्सकीय लापरवाही हुई या नहीं और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है। इस बीच चार वर्षीय अदीब का निजी अस्पताल के ICU में इलाज जारी है और परिवार उसकी हालत में सुधार का इंतजार कर रहा है।