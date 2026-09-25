Delhi Fire News: दिल्ली के मॉडल टाउन में इमारत में लगी आग, 25 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू, कूलिंग ऑपरेशन जारी

Model Town Building Fire News: दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में शुक्रवार को एक इमारत में आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस की करीब 25 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है।

Delhi Model Town Fire News: दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में शुक्रवार को एक इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की करीब 25 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल मौके पर कूलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि आग दोबारा न भड़क सके। दिल्ली पुलिस के अनुसार घटना के दौरान इमारत के अंदर कोई व्यक्ति फंसा नहीं था। इमारत में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

आग लगने की सूचना मिलने के बाद दिल्ली फायर सर्विस की कई टीमों को मॉडल टाउन भेजा गया। आग की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में दमकल गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। दमकल कर्मियों ने इमारत में लगी आग को बुझाने के साथ आसपास के इलाके में भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। आग पर नियंत्रण पाने के बाद अब प्रभावित हिस्सों को ठंडा करने का काम किया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास की इमारतों से भी लोगों को बाहर किया गया, ताकि आग या धुएं की स्थिति में किसी तरह का जोखिम न रहे।

आग पर काबू, कूलिंग ऑपरेशन जारी

दमकल विभाग ने आग पर कंट्रोल पा लिया है, लेकिन एहतियात के तौर पर कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा गया है। इस दौरान दमकलकर्मी इमारत के उन हिस्सों की जांच कर रहे हैं, जहां आग या गर्मी के कारण दोबारा आग भड़कने की आशंका हो सकती है। दिल्ली में हाल के कई अग्निकांडों में भी आग बुझाने के बाद कूलिंग और घटनास्थल की जांच की प्रक्रिया अपनाई गई है। फिलहाल आग लगने के कारण और इमारत को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल की जांच कर रही हैं। फिलहाल इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है।