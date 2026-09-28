UP News: फतेहपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा, चार की मौत, मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी

By
Amit Upadhyay
-
0
13
UP Cylinder Blast News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। तेज धमाके के बाद मकान ढह गया और मलबे में कई लोग दब गए। हादसे में एक मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हैं। टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रहीं।
Fatehpur cylinder blast latest news, UP gas cylinder explosion house collapse, Fatehpur Malwan cylinder blast, four killed in Fatehpur cylinder explosion, LPG cylinder blast rescue operation, Fatehpur house collapse accident | फतेहपुर सिलेंडर ब्लास्ट, यूपी गैस सिलेंडर धमाका, मलवां सिलेंडर विस्फोट, फतेहपुर मकान हादसा, उत्तर प्रदेश न्यूज
यूपी के फतेहपुर में एक सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान ढह गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई।

Fatehpur Gas Cylinder Blast News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मलवां कस्बे में सोमवार शाम घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद बड़ा हादसा हो गया। तेज धमाके के बाद एक दो मंजिला मकान भरभराकर ढह गया और कई लोग मलबे में दब गए। हादसे में एक तीन साल के बच्चे समेत कम से कम चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर है। पुलिस, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों की मदद से देर शाम तक मलबा हटाने और संभावित रूप से फंसे लोगों की तलाश का अभियान जारी रहा।

खाना बनाते समय हुआ धमाका

हादसा मलवां थाना क्षेत्र के मलवां कस्बे में हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घर में खाना बनाया जा रहा था, तभी रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि मकान का बड़ा हिस्सा ढह गया और आसपास अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और दमकल की टीमें सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया।

मलबे से सात लोगों को निकाला गया

पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर मलबा हटाना शुरू किया। अब तक कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में चार लोगों की मौत हुई है और तीन लोग घायल हैं। घायलों में दो की हालत खतरे से बाहर बताई गई, जबकि एक व्यक्ति करीब 90 प्रतिशत झुलसा है और उसकी हालत गंभीर है। घटना के बाद मेडिकल टीमों को भी अलर्ट किया गया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान इस बात की भी आशंका जताई गई कि मलबे में और लोग फंसे हो सकते हैं।

4 की मौत, मृतकों में मासूम भी शामिल

हादसे में चार लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक तीन वर्षीय बच्चा भी शामिल बताया गया है। मृतकों में एक ही परिवार के तीन लोग शामिल थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद इलाके में शोक का माहौल है। घटना के बाद प्रशासन ने राहत कार्य तेज किया और मलबे को हटाने के लिए बचाव दल मौके पर जुटे रहे। स्थानीय लोग भी बचाव अभियान में पुलिस और फायर टीम की मदद करते दिखाई दिए। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। मलबा हटाने के लिए बचाव अभियान चलाया गया।