UP News: मोबाइल की EMI न भरने पर ग्राहक को किया अगवा, खून निकालकर बेचा, बंधुआ मजदूरी भी करवाई

लखनऊ से एक अजीब मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने दावा किया है कि मोबाइल फोन की किस्त न चुकाने पर उसका अपहरण कर लिया गया, उससे खून लिया गया और उसे कई दिनों तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया, जहां उससे जबरदस्ती काम करवाया गया।

UP News: लखनऊ से एक अजीब मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने दावा किया है कि मोबाइल फोन की किस्त न चुकाने पर उसका अपहरण कर लिया गया, उससे खून लिया गया और उसे कई दिनों तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया, जहां उससे जबरदस्ती काम करवाया गया।

12 माह की किस्त पर लिया मोबाइल

नवल नाम के इस व्यक्ति ने लगभग एक साल पहले एक दुकान से जीरो-डाउन-पेमेंट स्कीम के तहत 21,500 रुपये का सैमसंग मोबाइल फोन खरीदा था। उसकी मासिक किस्त 12 महीनों के लिए 2,799 रुपये तय की गई थी। उनके परिवार का दावा है कि फोन खरीदने के बाद जब पहली किस्त देने का समय आया, तो दुकान के लोग आए और फोन वापस ले गए। 8 सितंबर को, दो लोग उनके घर आए और नवल को अपने साथ ले गए।

लखनऊ : ये दिल दहला देनी वाली घटना राजधानी लखनऊ की है। एक युवक ने क़िस्त पर मोबाइल लिया। सभी किस्ते समय से दे रहा था, उसके बाद भी रिकवरी एजेंट ने युवक को उसके घर से उठाया और बहाने से लखनऊ ले आया। किस्त न भरने के आरोप पर युवक को बंधक बनाया। उसका 1 यूनिट खून निकालकर भेजा और युवक… pic.twitter.com/GBE5kGvAkh — Ashish Paswan (@ashishpaswan0) September 15, 2026

ब्लड बैंक ले जाकर खून निकाला

नवल ने आरोप लगाया कि वे लोग उसे लखनऊ के एक ब्लड बैंक ले गए, जहां उसका एक यूनिट खून निकाला गया। इसके बाद उसे एक घर में ले जाकर बंधक बना लिया गया और कई दिनों तक उससे मजदूरी करवाई गई। आरोपियों ने नवल के बड़े भाई राजकुमार से संपर्क किया और मोबाइल की किस्त के तौर पर ऑनलाइन पेमेंट से 2,799 रुपये की मांग की। जब परिवार ने नवल को छोड़ने की गुहार लगाई, तो उन्होंने 12,000 रुपये और मांगे।

जान से मारने की दी धमकी

परिवार का यह भी दावा है कि उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो नवल को मारकर गोमती नदी में फेंक दिया जाएगा। अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। पांच दिन बाद, पुलिस के दखल के बाद नवल को रैपिडो कैब से घर लाया गया। आरोप है कि इसके लिए उसके भाई को किराया देना पड़ा।

पुलिस ने नहीं की मदद

परिवार का कहना है कि जब उन्होंने शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की, तो उन्हें धमकी दी गई और कहा गया कि अगर वे मामले को आगे बढ़ाते हैं, तो नवल को भी फंसाया जा सकता है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई न होने पर जब नवल की मां ने एक सीनियर अधिकारी से संपर्क किया, तब जाकर सोमवार को मामला दर्ज किया गया और अब आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।