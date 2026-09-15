Gurugram Case: गुरुग्राम रोड रेज मामले में हरियाणा महिला आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान, पुलिस कमिश्नर को लिखा लेटर

By
Amit Upadhyay
-
0
2
Gurugram Road Rage Case: गुरुग्राम में महिला बाइक सवार को जानबूझकर कार से टक्कर मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वायरल वीडियो को लेकर अब हरियाणा राज्य महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को तत्काल कार्रवाई के लिए लेटर लिखा है।
Gurugram Road Rage, Haryana Women Commission, Gurugram Police, Woman Bike Rider, Road Rage Case, Viral Video, गुरुग्राम रोड रेज, हरियाणा महिला आयोग, महिला बाइक सवार, गुरुग्राम पुलिस, गुरुग्राम लेटेस्ट न्यूज
हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी ने कमिश्नर को लेटर लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Gurugram Road Rage Case: गुरुग्राम में महिला बाइकर को जानबूझकर कार से टक्कर मारने के वायरल वीडियो पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले को महिला की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वाहन नंबर HR 30 Y 4949 के चालक द्वारा एक महिला बाइक सवार को जानबूझकर टक्कर मारते हुए देखा जा रहा है। वीडियो के आधार पर महिला आयोग ने पुलिस से पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने को कहा है।

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

महिला आयोग की चेयरपर्सन की ओर से गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को भेजे गए पत्र में संबंधित डीसीपी को महिला की तत्काल पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उसकी सुरक्षा, जरूरी चिकित्सकीय सहायता और कानूनी मदद सुनिश्चित करने को कहा गया है। आयोग ने वाहन चालक के साथ-साथ वाहन के पंजीकृत मालिक की पहचान करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सके।

वीडियो और अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखने को कहा

आयोग ने पुलिस को वायरल वीडियो के अलावा घटनास्थल से जुड़े CCTV फुटेज, वाहन से संबंधित रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। पत्र में मामले में कानून के मुताबिक त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में FIR दर्ज करने की बात कही गई है। महिला आयोग ने घटना की गंभीरता को देखते हुए हत्या के प्रयास की धारा में कार्रवाई किए जाने की भी सिफारिश की है।

महिला और परिवार को धमकी से बचाने के निर्देश

आयोग ने पुलिस को महिला और उसके परिवार की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है। निर्देश दिया गया है कि उन्हें किसी भी तरह की धमकी, दबाव या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। जरूरत के मुताबिक निवारक कार्रवाई करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही पुलिस से मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और FIR अथवा डेली डायरी रिपोर्ट की प्रति तत्काल आयोग को भेजने को कहा गया है। महिला आयोग ने पुलिस को महिला की पहचान गोपनीय रखने के लिए भी कहा है, ताकि कानून के प्रावधानों के तहत उसकी निजता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।