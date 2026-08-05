BSP MLA Passes Away: यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह का निधन, लंबे समय से थे बीमार

By
Amit Upadhyay
-
0
14
BSP MLA Uma Shankar Singh Dies: उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में वे बसपा के एकमात्र विधायक बने।
Uma Shankar Singh death news today, BSP lone MLA Uma Shankar Singh passes away, Rasra MLA Uma Shankar Singh obituary, Uttar Pradesh BSP leader latest news, Uma Shankar Singh political career and legacy, BSP MLA Uma Shankar Singh long illness update, बसपा विधायक उमा शंकर सिंह का निधन, बसपा विधायक उमा शंकर सिंह की मौत, रसड़ा विधायक की मौत, उत्तर प्रदेश न्यूज
बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार रात निधन हो गया। वे बलिया की रसड़ा विधानसभा से लगातार तीन बार विधायक रहे। (File Photo)

BSP Leader Uma Shankar Singh Death News: उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक दुखद खबर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह का बुधवार रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और इलाज चल रहा था। हाल के महीनों में उनकी तबीयत अधिक खराब रहने लगी थी। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी बीमारी के कारण वे लंबे समय से सार्वजनिक कार्यक्रमों से भी दूर थे। प्रदेश में वे बसपा के इकलौते विधायक थे। उनके निधन के बाद अब बसपा का प्रदेश में कोई विधायक नहीं है।

उमा शंकर सिंह के निधन की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों, शुभचिंतकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। उनके निधन को उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सभी ने दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

उमा शंकर सिंह बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे लगातार तीन बार विधायक चुने गए और अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक थे। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

उमा शंकर सिंह को बसपा के वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में संगठन को मजबूत करने और क्षेत्र की समस्याओं को उठाने में सक्रिय भूमिका निभाई। अपने सरल स्वभाव और जनता से सीधे संवाद के कारण वे क्षेत्र में लोकप्रिय थे। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। पार्टी को पूरे प्रदेश में केवल एक ही विधानसभा सीट पर जीत मिली थी और यह जीत बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से उमा शंकर सिंह ने दिलाई थी। ऐसे समय में जब बसपा का जनाधार कमजोर होता नजर आ रहा था, उमा शंकर सिंह ने अपनी मजबूत पकड़, जनसंपर्क और क्षेत्र में लोकप्रियता के दम पर पार्टी का खाता खोला।