IMD Weather Alert: आज दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम अपडेट

India Weather Update 6 August 2026: मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट है।

IMD Weather Update Today: देश के अधिकतर हिस्सों में इस वक्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 6 अगस्त 2026 को कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ राज्यों में भारी से बारिश की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का असर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क बाधित होने का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

ऐसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम

गुरुवार को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 31 से 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बारिश के कारण उमस में कमी आएगी, लेकिन जलभराव की समस्या देखने को मिल सकती है। IMD ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

हरियाणा और पंजाब का मौसम

हरियाणा और पंजाब के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, पंचकूला, हिसार, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और पटियाला सहित कई क्षेत्रों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना भी है। अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आने वाले कुछ दिनों में भी दोनों राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है।

हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन का खतरा

हिमाचल प्रदेश में मानसून काफी सक्रिय बना हुआ है। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन, चट्टान गिरने और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से नदी-नालों तथा संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की है।

जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, UP का हाल

जम्मू-कश्मीर में भी मौसम बदला हुआ रहेगा। जम्मू, रियासी, राजौरी, पुंछ और कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बंद होने का खतरा बना रह सकता है। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन और सड़क बंद होने का खतरा बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

बिहार, झारखंड, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत

बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रहेगा। लोगों को प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है।

अन्य राज्यों में ऐसा रहेगा वेदर

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश और गरज-चमक की संभावना भी बनी हुई है। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी मानसून सक्रिय रहेगा और तटीय क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी।