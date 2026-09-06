Punjab News: पंजाब में शिक्षकों और पुलिस में धक्कामुक्की, सीएम को काले झंडे दिखाने से रोका

पंजाब के बठिंडा में 'खेदन वतन पंजाब दियां' के चौथे सीजन के शुभारंभ कार्यक्रम से पहले विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध-प्रदर्शनों के दौरान शिक्षकों और पुलिस में जमकर धक्कामुक्की हुई।

Punjab News: पंजाब के बठिंडा में ‘खेदन वतन पंजाब दियां’ के चौथे सीजन के शुभारंभ कार्यक्रम से पहले विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध-प्रदर्शनों के दौरान शिक्षकों और पुलिस में जमकर धक्कामुक्की हुई।

प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ा

प्रदेश के सीएम भगवंत मान को काले झंडे दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे शिक्षकों को रोकने के लिए पुलिस ने हनुमान चौक पर बैरिकेड लगाए, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस और शिक्षकों के बीच धक्कामुक्की भी हुई। पुलिस ने शिक्षकों को स्टेडियम की ओर जाने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया। रास्ता बंद किए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चौक पर ही धरना शुरू कर दिया और पंजाब सरकार व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।

डीए नहीं देने का आरोप लगाया

डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के जिला अध्यक्ष बलजिंदर सिंह तथा संयुक्त समन्वय समिति के राज्य संयोजक गगनदीप सिंह और महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगें रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तरह डीए नहीं दिया जा रहा तथा 35 दिन की छुट्टियां भी काट दी गई हैं।

मांगों को लेकर आवाज उठाई

शिक्षक नेताओं ने पुरानी पेंशन बहाली, कर्मचारियों की अन्य मांगों के समाधान और लंबे समय से कम वेतन पर कार्य कर रहे शिक्षकों को नियमित करने की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मिलने का समय देने के बावजूद बाद में बैठक नहीं होती। नेताओं ने कहा कि पुलिस के बल प्रयोग के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा और मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे, वहां विरोध किया जाएगा।