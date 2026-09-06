SBI में 12,000 भर्तियां निकलेंगी, क्लर्क और ऑफिसर के लिए निकलेगी वैकेंसी

देश के सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चालू चालू वित्त वर्ष में 12,000 कर्मचारियों की भर्ती करेगा। साथ ही, यह देशभर में अपनी 250 शाखाएं और खोलने की योजना बना रहा है।

देश के सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चालू चालू वित्त वर्ष में 12,000 कर्मचारियों की भर्ती करेगा। साथ ही, यह देशभर में अपनी 250 शाखाएं और खोलने की योजना बना रहा है। SBI मार्च 2026 तक 2.45 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के साथ भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है।

250 नई शाखाएं भी खुलेंगी

SBI के चेयरमैन सी.एस. सेट्टी ने कहा कि बैंक चालू वित्त वर्ष में लगभग 12,000 कर्मचारियों की भर्ती करने और अपने नेटवर्क में करीब 250 नई शाखाएं जोड़ने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, ”भर्ती के मामले में, मुझे लगता है कि इस साल हम क्लर्क और ऑफिसर दोनों कैडर में लगभग 11,000 से 12,000 नियुक्तियां करेंगे। यह संख्या रिटायरमेंट और नई जरूरतों के आधार पर बदल सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि साल के अंत तक हम लगभग 12,000 भर्तियां पूरी कर लेंगे।”

IT में ज्यादा भर्तियां नहीं

उन्होंने कहा, ”पिछले साल हमने काफी बड़ी संख्या में भर्तियां की थीं, क्योंकि हमने 1,500 स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर नियुक्त किए थे। इस साल, हमें IT (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत नहीं है।” मार्च 2026 तक 2.45 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के साथ, SBI भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है।

पिछले साल 25 हजार नियुक्तियां

बैंक की वित्त वर्ष 26 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, SBI ने 2025–26 में 4,640 ऑफिसर, 19,340 एसोसिएट और कॉन्ट्रैक्ट पर 1,653 कर्मचारियों को नियुक्त किया था, जिससे कुल नियुक्तियों की संख्या 25,633 हो गई थी।

कई इलाकों में अभी भी मौजूदगी नहीं

शाखाओं के विस्तार के बारे में सेट्टी ने कहा कि बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद, कई इलाकों में अभी भी कुछ ‘व्हाइट स्पेस’ (ऐसे इलाके जहां बैंक की मौजूदगी नहीं है) हैं, चाहे नई कॉलोनियां बन रही हों या कमर्शियल रूप से सक्रिय ज़िले हों। इन इलाकों में बैंक की मौजूदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, ”हम कुछ शाखाओं को तर्कसंगत बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि नेट आधार पर हमारी शाखाओं की संख्या में हर साल लगभग 200 से 250 की बढ़ोतरी होगी।”