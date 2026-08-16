Punjab Holiday Tomorrow: 17 अगस्त को स्कूल-कॉलेज बंद! पंजाब के इन 3 जिलों में छुट्टी का ऐलान

Punjab Holiday Tomorrow 17 August 2026: पंजाब में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया. इस दौरान अलग-अलग जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, अधिकारियों और आम लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. समारोह के दौरान कई जगहों पर स्कूल-कॉलेजों के लिए छुट्टी की घोषणा भी की गई.
जालंधर में 17 अगस्त को अवकाश
जालंधर के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में शनिवार को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने समारोह के दौरान 17 अगस्त 2026, सोमवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों व कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया.
मोहाली और होशियारपुर में भी छुट्टी
मोहाली और होशियारपुर में हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भी प्रशासन की ओर से 17 अगस्त को शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया गया. यानी इन दोनों जिलों में भी सोमवार को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.
विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने जीता दिल
स्वतंत्रता दिवस समारोह में विद्यार्थियों ने देशभक्ति से जुड़ी कई शानदार प्रस्तुतियां दीं. उनकी मेहनत और उत्साह की कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सराहना की. मंत्री मोहिंदर भगत ने भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए उनके प्रयासों को सराहा.